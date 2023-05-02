Китай махнул на Путина рукой. Какой план у Си Цзиньпина 2 мая, 20:13 NV Премиум

Китайцы призывают Путина к тому, чтобы он отказался от бредовых идей про русский мир и вернулся к рациональному состоянию обычного мирового лидера. Что имеется в виду

Китай хочет, чтобы вся эта история закончилась соблюдением его, китайских, интересов. Это означает сохранение власти Владимира Путина в Российской Федерации, сохранение нынешнего авторитарного режима в России, прокитайского режима. Потому что китайцам Путин нужен не сам по себе, а именно как агент Китая в Кремле. Это первое, что нужно Китаю, и второе, как не парадоксально, Китаю очень важно сохранение территориальной целостности Украины.

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Тут, смотрите, какой нюанс есть. Я предполагаю, что быстрое и полное уничтожение Украины, ее поглощение Россией — вот то, что обещал Путин в феврале 2022 года во время своего визита в Китай, китайцы могли бы не заметить. Китайцы бы сказали: «Ну ладно, это в рамках концепции о возвращении утраченных территорий» (которой, кстати, Китай сам руководствуется — он же хапнул себе Тибет, Синьцзян, плюс собирается Тайвань). Но отщипывание от Украины кусочков идет вразрез с китайской концепцией сохранения единства государства, то есть единая Украина в составе Российской Федерации — нормально было бы. Китай бы мог это понять. Но половина Украины в составе Российской Федерации или даже часть Украины в составе РФ — для Китая это не подходит.