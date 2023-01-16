Туман войны и мир в тумане 16 января, 12:17 Эксклюзив NV Путин вряд ли контролирует все процессы, которые он запустил (Фото:REUTERS)

Несмотря на твердое убеждение в неотвратимости украинской победы, путь к ней и ее очертания все еще окутаны «туманом войны». О чем идет речь?

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Новейшую историю российско-украинских отношений, без преувеличения, можно считать 30-летним перманентным конфликтом, достигшим острейшей фазы вооруженного противостояния в 2022 году.

Видео дня

Несмотря на твердое убеждение в неотвратимости украинской победы, путь к ней и ее очертания все еще окутаны «туманом войны». Чрезмерная степень неопределенности или же «туман войны» (по словам Карла фон Клаузевица) являются неотъемлемым атрибутом театра военных действий. Это не только о поле боя, но и о стратегическом видении контуров послевоенного мира. За «туманом войны» трудно заранее предвидеть следующий ее поворот, а еще сложнее — более длительную перспективу. В дополнение к органическому «туману» Россия будет все интенсивнее генерировать «дымовой занавес» из смеси шантажа и привлекательных предложений, дабы сбивать с курса наших партнеров.