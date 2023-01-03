В мозгу Путина без перемен 3 января, 18:03

Чем жила страна 3 января 2022 года

● В мозгу Путина без изменений. Кремль не планирует завершать войну против Украины: оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте. Об этом заявил представитель украинской разведки (ГУР) Андрей Черняк. «Ни в одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или с востока. Такие действия врага предусматриваются и наши войска готовы к этому», — отметил он. И добавил, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

Видео дня

В ГУР также отметили, что в течение следующих 4−5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово.

● Почти 110 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за минувшие сутки — 750. Такие данные на утро 3 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 19,5 тыс. единиц техники, среди которой: 3036 (+5 в сутки), боевые бронированные машины — 6100 (+7), артсистемы — 2033 (+6), реактивные системы залпового огня — 424 (+1), средства ПВО — 214 (+1), самолеты — 283 (+0), вертолеты — 270 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1839 (+3) и многое другое.

● Город истощения? По данным британской разведки, период самого сильного наступления российских сил в районе Бахмута Донецкой области уже истек. В ведомстве говорят, что в середине декабря российские военные и наемники ЧВК Вагнера, вероятно, участвовали в своих пехотных атаках вокруг Бахмута, но многие из этих операций плохо поддерживались. Но за последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления для защиты этого сектора, и частота атак российских войск, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря.

Также британцы добавили, что обе стороны понесли большие потери в этом районе. «Российские наступательные операции в этом районе сейчас, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», — говорится в сообщении разведчиков.

● Возможности россиян для наступления в районе Бахмута на Донеччине оценить сложно: у оккупантов достаточно живой силы для продолжения атак. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя информацию британской разведки об ослаблении российских сил под Бахмутом.

● «Повар Путина» уже оправдывается. Основатель российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попытался объяснить, почему его наемники уже более полугода не могут захватить Бахмут в Донецкой области. Видео с оправданием военного преступника обнародовала кремлевская пропаганда. По его словам, штурм только одного дома в районе подконтрольного Силам обороны Бахмута может продолжаться «неделями».

Сами же вагнеровцы в том же видео публично жаловались, что не могут продвинуться из-за нехватки техники и боеприпасов, и возложили ответственность за это на генштаб РФ (они об этом говорили и раньше, и Пригожин своих наемников в этом поддержал).

● Исчезают снаряды. Российские оккупанты уже не используют боеприпасы на Донбассе так массированно, как раньше, потому что могут столкнуться с их нехваткой. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что сейчас количество боеприпасов, которые используют оккупанты, сократилось с 60 тыс. в сутки до 19−20 тыс.

Они довозят их [боеприпасы] из все более отдаленных регионов России. По нашим данным, уже ищут по всем тоталитарным режимам, где есть советское оружие, номенклатура боеприпасов 122-го, 152-го [калибров]. Потому что они понимают, что если война будет продолжаться в таком темпе, у них тоже будет вопрос с боеприпасами", — добавил Череватый.

● Макеевка, которая стала хуже Бахмута. Удар HIMARS по российской базе в оккупированной Макеевке спровоцировал одну из самых больших волн критики военного руководства РФ, сравнимую с возмущением потерями армии РФ в Белогоровке и Павловке. Российское провоенное сообщество не верит объяснениям минобороны РФ, что может повлиять и на доверие к Путину. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 1−2 января.

Российское военное ведомство пытается переложить вину за неспособность обеспечить безопасность своим военным на марионеток «ДНР» и самих мобилизованных. Так в ISW оценили версию, озвученную госагентством ТАСС, что «причиной попадания HIMARS стало активное использование мобильных телефонов новоприбывшими военнослужащими». Однако связанные с ЧВК Вагнера военные блогеры назвали это «ложью» и заявили, что военное командование РФ упростило украинским силам нанесение ударов по нескольким сотням военнослужащих, сосредоточенных в одном месте. Один из бывших российских офицеров также заявил, что российские силы хранили боеприпасы в подвале училища, что лишь усилило сокрушительный удар (по украинским оценкам, речь идет о 400 погибших и 300 раненых).

● Позор для диктатора. Удар защитников Украины по расположению российских оккупантов в Макеевке — позор для российского диктатора и одна из самых больших потерь РФ. Об этом сообщила The New York Times. Газета отмечает, что заявление минобороны РФ о «63 погибших» необычно, потому что Россия обычно отказывается признавать свои серьезные потери. Кака пишет NYT, ни утверждения российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов «нельзя проверить независимо», но «даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для Путина».

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: оккупанты продолжают делать безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватова после возможной тактической паузы; украинский Центр оборонных стратегий сообщил, что российские войска продолжают развертывание личного состава вблизи линии фронта Харьков-Северск; согласно наблюдениям Украины, российские силы вынуждены активно передвигаться вдоль всей восточной оси фронта, пытаясь поддерживать темп артиллерийских ударов; войска РФ совершили ограниченные наступательные операции в Запорожской области и продолжили усилия по укреплению оборонительных сооружений в этом регионе.

● Жители временно оккупированного Токмака Запорожской области сообщили об ударе в ночь на 3 января по зданию, занятому российскими военными. Дополнительной информации об этом пока нет.

● Во временно оккупированном Сватовом Луганской области взорвался склад с боекомплектом россиян.

● Результат 100%. Силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Всего было уничтожено 84 вражеских беспилотника, уточнил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. «Таких результатов мы не достигали еще никогда», — добавил он.

По словам Игната, РФ пытается истощить людей и технику противовоздушной обороны, снизить запас украинских зенитных ракет. «Но другого выхода нет. Даже истребители поднимаются в воздух, чтобы сбивать эти БПЛА», — отметил спикер.

● Россия попытается повторить. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 января предупредил, что страна-террорист Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

● Страна-агрессор может готовиться и к новой массированной ракетной атаке, считает Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга. По ее словам, российские корабли-ракетоносители сейчас находятся в пунктах базирования, и там «продолжается некий процесс». «Возможно, новой подготовки с учетом календаря и перспектив того же православного Рождества», — отметила Гуменюк.

● Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в январе планирует встретиться с российской «коллегой» Татьяной Москальковой и обсудит освобождение гражданских из плена российских оккупантов.

● Боррель написал о путинском землетрясении. Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало геополитическим землетрясением для мира, которое изменило отношения РФ и Евросоюза, написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2022 года. «Прошел напряженный год. Российское вторжение в Украину стало геополитическим землетрясением. Оно вызвало, в частности, серьезный энергетический кризис в ЕС. Однако, несмотря на нашу зависимость от импорта российского ископаемого топлива, мы не поддались шантажу Путина. Нам удалось восполнить пробел и завершить важные реформы для ускорения нашего энергетического перехода. У них будет значительное геополитическое влияние», — отметил он.

● Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер написал в Twitter, что обсудил с Сунаком военное сотрудничество. Они договорились активизировать усилия для «приближение победы уже в этом году». «Есть конкретные решения для этого», — добавил Зеленский.

● От Швейцарии хотят российских денег. Американские власти давят на Швейцарию, чтобы пустить замороженные там российские средства на компенсацию ущерба, нанесенного РФ Украине, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Речь идет о замороженных финансовых активах почти на $8 млрд и 15 объектах недвижимости. Как отмечают журналисты, для Швейцарии конфискация средств других стран или частных лиц, хранящихся у нее, — дело крайне «деликатное». По словам сразу нескольких источников в разных ведомствах, эта тема поднимается во время многочисленных неформальных контактов, и давление на власть страны как со стороны США, так и государств Восточной Европы будет усиливаться.

● Германия готова. Германия готова арестовать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине, сообщило Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями. Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о выплате Россией репараций, но еще не заняло официальной позиции по аресту активов РФ из-за разногласий в правящей коалиции.

Министр финансов Кристиан Линднер обеспокоен тем, что конфискация активов российского центробанка может создать опасный прецедент и «завести европейские страны и их союзников в правовое болото», сообщают источники.

Детали обсуждений показывают, как возможность конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но остаются серьезные препятствия. По словам источников, Шольц хочет, чтобы любые действия были согласованы с союзниками и юридически четки", — пишет издание.

● Польше не понравилась «героизация» Бандеры. Премьер Польши Матеуш Моравецкий хочет поднять вопрос «героизации» Степана Бандеры. Речь идет об официальных страницах органов власти Украины, на которых в связи с годовщиной проводника ОУН были размещены фотографии с ним. «К любой героизации или даже упоминанию о Бандере мы относимся крайне критически, очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после произошедшего я буду говорить об этом очень и очень однозначно», — заявил Моравецкий.

Премьер Польши также сказал, что считает Бандеру «идеологом преступных времен, времен войны», когда состоялись «страшные украинские преступления».

● Из Twitter Верховной Рады убрали пост о Степане Бандере, который был опубликован 1 января по случаю 114-летия со дня его рождения. Как заявил заместитель главы польского МИД Аркадиуш Муларчик, это произошло после разговора премьера Матеуша Моравецкого с его украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По его словам, в Украине должны понять, что помощь поляков на фоне российской агрессии имеет гораздо большее значение для ее суверенитета и независимости.

И для финала:

● Европа не испугалась ракет и дронов Москвы. Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве, а не Брюсселе, как должно было быть по очередности. Об этом объявили в ходе телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с обретением страной статуса кандидата на членство в ЕС. А глава Еврокомиссии отметила «огромный прогресс», достигнутый Украиной на этом пути.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.