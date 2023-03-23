Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Экс-министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий

Путин пошел ва-банк. Что это значит для Украины и чего ждать от Китая

23 марта, 12:23
Эксклюзив NV
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Для Путина единственный шанс спастись — не заканчивать войну

Уже сейчас очевидно, что Китай не будет вовлечен в войну. Это был самый больший риск, который мы только могли себе представить, потому что это существенно расширило бы ресурсную базу России и могло бы действительно очень серьезно изменить их боевой потенциал. Если нет никаких закулисных договоренностей, то сейчас этот риск не наступил. Но еще очень рано говорить, потому что все еще может измениться. Мы можем увидеть какие-то другие действия со стороны Китая, которые будут фактически говорить о том, что он занял какую-то сторону. И особенно нам нужно смотреть на то, если их так называемые мирные инициативы не найдут отклика, какую позицию они займут в тот момент. К сожалению, Китай — это еще абсолютно неизвестная составляющая и мы крайне осторожно, но очень интенсивно будем наблюдать за их действиями.

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Теги:   Владимир Путин Контрнаступление Андрей Загороднюк когда закончится война Марк Милли радио NV

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