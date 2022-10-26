«Путин не болен и его нельзя убить». Как свергнуть хозяина Кремля? 26 октября, 07:13 Эксклюзив НВ «Путин никогда не остановится» (Фото:REUTERS)

Либо победит Россия, либо победит Украина. Если выиграет Россия, то дальше она двинется в Эстонию, а затем — в другие соседние страны. И тогда наступит закон джунглей

Путин — диктатор, обладающий ошеломляющим богатством и ядерным арсеналом. В феврале он цинично начал Третью мировую войну и перевернул мировой порядок, вторгшись в Украину, и лишь она открыто сопротивлялась этому. Все потому, что Запад и остальной мир Путину удается сдерживать самым совершенным оружием массового уничтожения — он запугивает врагов или свои мишени, заставляя их поверить в то, что он способен на что угодно.

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Таким образом, реакция на вторжение была слабой, и НАТО предоставило Киеву достаточно оружия, чтобы избежать поражения, но недостаточно, чтобы победить.

Это гарантирует, что Путин никогда не остановится, говорит американский бизнесмен Билл Браудер, который является заклятым врагом Путина с 2013 года, когда его адвокат Сергей Магнитский был убит в Москве за раскрытие крупной аферы со стороны инсайдеров Путина. По оценкам Браудера, Путин за 22 года украл у российского народа $1 трлн и, по мнению бизнесмена, Запад должен понять, что он не законный национальный лидер с устремлениями и обидами, а мафиози с бандой, контролирующей страну. «Почему он вторгся в Украину? Потому что ему нужна война. Это не имеет ничего общего с расширением НАТО. Это связано с обычным жадным человечком, которому нужна была война», — сказал он мне недавно в интервью.

«Рейтинги Путина в 2000 году после окончания чеченской войны взлетели до небес, а затем пошли вниз. Они снова поднялись в 2008 году с вторжением в Грузию, а затем опять снизились. Они увеличились в 2014 году после аннексии Крыма, потом упали, а теперь подскочили после украинского вторжения в феврале этого года, — констатировал он. — Война держит его у власти. Он не может уйти в отставку. Он слишком многих убил, слишком много украл и отчаянно боится потерять власть и умереть».