Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины 12 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

Прошло много времени с тех пор, как я смог писать об этой ужасной войне, но я думаю, что теперь, спустя несколько месяцев, мы можем сказать, о чем эта война и к чему она не имеет отношения. Поэтому хочу изгнать трех призраков.

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«Нацисты», «ядерное оружие» (nukes) и «НАТО» — три «Н» Путина с самого начала войны. Три его пропагандистских лозунга уходят корнями в советскую или российскую травму. Они появляются в качестве оправдания войны не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам Путина или интересам России, а потому, что вызывают страхи России, которые можно с пользой направить вовне, против остального мира. Даже если русские не понимают, почему они воюют или даже какое отношение эти три лозунга имеют к войне, простое воззвание к ним означает, что они должны опустить свои головы.

Российская пропаганда добирается до нас почти по тем же причинам, что и до россиян. Три «Н» не дают нам аналитической информации о том, что происходит на самом деле; мы цепляемся за них по тем же причинам, что и русские, а именно потому, что они затрагивают более глубокие эмоции. Если ваша склонность по умолчанию — чувство вины перед миром, и вы склонны верить, что Америка несет ответственность за все зло, то ваше «Н» — это НАТО. Если вас переполняют страхи, и вы ищете причину, чтобы ничего не делать, то вам лучше всего подойдет слоган «ядерное оружие». А если вам нравится смотреть на других свысока как на варваров или у вас есть желание показаться самым радикальным человеком в вашей «стае», вы будете восприимчивы к тому, что Путин называет избранных им врагов «нацистами».

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