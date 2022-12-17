Почему Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России? 17 декабря, 12:10 Эксклюзив НВ Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал полемику в начале декабря, призвав европейских лидеров предоставить России гарантии безопасности (Фото:REUTERS)

На самом деле Украина, а не Россия остро нуждается в гарантиях безопасности. Повторение преднамеренной кремлевской дезинформации лишь подбадривает РФ и продлевает войну

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал полемику в начале декабря, призвав европейских лидеров предоставить России гарантии безопасности. Во время интервью французскому телеканалу TF1 Макрон сказал, что Европе необходимо подготовить будущую архитектуру безопасности континента и подумать, «как дать гарантии безопасности России». Критики назвали комментарии французского лидера ошибочными и безответственными, а некоторые обвинили его в узаконивании ложных нарративов, используемых Кремлем для оправдания вторжения в Украину.

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В преддверии вторжения в феврале 2022 года Москва стремилась представить предстоящее наступление как рациональный ответ на десятилетия экспансии НАТО в регионы Центральной и Восточной Европы, в которых ранее доминировала Россия. Кремлевские чиновники заявили, что Россия чувствует угрозу со стороны НАТО, и потребовали от Запада далеко идущих гарантий безопасности. Эти заявления о невиновности России продолжаются с самого начала вторжения, когда Владимир Путин и другие кремлевские чиновники заявляли, что растущее присутствие НАТО по соседству с ними не оставляет им иного выбора, кроме военного ответа.

Нарратив о расширении НАТО был широко поддержан самопровозглашенными реалистами внешней политики и западными апологетами путинского режима, которые использовали его, чтобы доказать, что Соединенные Штаты и другие члены НАТО должны взять на себя свою долю вины за кровавую бойню в Украине. Обычно они заявляют, что вторжение Запада в традиционную сферу влияния России было излишне провокационным и неизбежно привело к агрессивной реакции.

Жалобы Кремля служат дымовой завесой для империалистической агрессии

Этот аргумент внешне убедителен, но не выдерживает серьезной проверки. Его самый очевидный недостаток — это предположение о том, что НАТО представляет какую-либо угрозу безопасности самой России. Расширение НАТО — далеко не заговор с целью окружить Россию, оно было вызвано после окончания холодной войны оборонительными соображениями со стороны новых государств-членов Центральной и Восточной Европы, которые изо всех сил старались добровольно присоединиться к военному альянсу, чтобы защитить себя от имперских амбиций возрождающейся России. Иными словами, ключевым фактором расширения НАТО был страх перед возобновлением российской агрессии в отношении стран, лишь недавно получивших независимость от Кремля. Их заявки на членство не требовали подсказок из Вашингтона, Лондона или Берлина.

Противники расширения НАТО склонны считать, что альянс стремится к военной конфронтации с Россией. Однако фактами это, мягко говоря, не подтверждается. Действительно, помимо темных фантазий кремлевского пропагандистского пузыря, сама идея нападения НАТО на Россию широко признана абсурдной.

С 1991 года официальные лица НАТО стремились установить доверительные отношения с Москвой и создали многочисленные органы для развития двустороннего диалога. В начале 2000-х годов сам Путин даже выразил заинтересованность в изучении возможности членства России. До полномасштабного вторжения в Украину в этом году альянс придерживался очень консервативного подхода к размещению войск и техники в новых государствах-членах, расположенных ближе к России, и прилагал значительные усилия для поддержания прозрачности. Это далеко не действия армии, готовящейся к наступлению.

Окончательное доказательство того, что НАТО не представляет военной угрозы для России, можно найти в действиях самого Путина. Летом 2022 года Финляндия объявила о своем решении прекратить десятилетия нейтралитета и присоединиться к военному союзу. При общей границе протяженностью более 1000 километров известие о членстве Финляндии в НАТО должно было спровоцировать серьезный кризис безопасности в России и привести к быстрому наращиванию военной мощи для противодействия этой возникающей угрозе. Вместо этого Путин фактически вывел большую часть российских войск из приграничной зоны Финляндии и передислоцировал их в Украину. Ясно, что он прекрасно понимает, что у НАТО нет никаких намерений вторгаться в Россию.

Протесты России по поводу предполагаемого расширения участия НАТО в Украине также беспочвенны. Известно, что в 2008 году альянс отказался предоставить Украине План действий по членству, выбрав вместо этого преднамеренно расплывчатые обещания будущего членства. С начала российской агрессии против Украины в 2014 году НАТО не предпринимала никаких попыток изменить свою осторожную позицию в отношении членства Украины. Накануне нынешнего вторжения как сторонникам, так и противникам было очевидно, что до вступления Украины в НАТО еще десятилетия.

Если НАТО не собирается вторгаться в Россию или предлагать членство Украине, то о чем весь этот шум? Недовольство России расширением НАТО достаточно искренне, но оно не основано на каком-либо чувстве незащищенности. Вместо этого Москва возражает против того, что она больше не может открыто запугивать своих соседей по НАТО. Практически не имея в своем распоряжении инструментов «мягкой силы», Россия традиционно использовала свою военную мощь для распространения более широкого влияния в регионе. Членство этих стран в НАТО делает это невозможным и поэтому вызывает резкое недовольство.

Недовольство России расширением НАТО является не только отражением разочарования Москвы. Важно отметить, что эти жалобы также служат очень эффективной дымовой завесой для империалистической агрессии. В то время как попытки Кремля изобразить нападение на Украину как антинацистский крестовый поход или войну с сатанизмом вызвали насмешки, попытки обвинить НАТО оказались гораздо более эффективными. Международная аудитория, воспитанная десятилетиями геополитического доминирования Запада, слишком охотно верила, что Запад также должен каким-то образом нести ответственность за решение России вторгнуться в Украину.

Хотя, возможно, удобнее указывать пальцем на НАТО и Запад, российское вторжение в Украину на самом деле является самым наглым актом неспровоцированной международной агрессии в Европе со времен Гитлера и Сталина. Сам Путин неоднократно отрицал право Украины на существование и сравнивал свою войну с имперскими завоеваниями русского царя XVIII века Петра Великого. Он попытался аннексировать четыре украинские области и заявил, что украинцы на самом деле русские («один народ»).

Это помогает объяснить, почему так много людей были расстроены разговорами президента Макрона о гарантиях безопасности для России. В течение многих лет Кремль цинично использовал воображаемые угрозы безопасности как средство оправдания собственных актов международной агрессии. Своими недавними комментариями президент Франции рискнул подтвердить эти ложные опасения. На самом деле, конечно, Украина, а не Россия остро нуждается в гарантиях безопасности. Повторение преднамеренной кремлевской дезинформации лишь подбадривает Россию и продлевает войну.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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