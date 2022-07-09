Олег Жданов

Олег Жданов

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт

Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

9 июля, 07:13
Эксклюзив НВ

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

Захват всего Донбасса — это первоочередная задача для российских войск. Она осталась прежней. Но я не думаю, что этот захват произойдет сейчас. Потому что российская армия очень сильно истощена после Северодонецка и Лисичанска. Им нужна пауза для формирования и подтягивания резервов, чтобы начать, я бы назвал так, второй этап сражения за Донбасс. Это будет попытка полностью захватить Донецкую область. А именно Славянск, Краматорск — крупнейшую агломерацию на территории Донецкой области. Ну и дальше — к админгранице самой области.

Видео дня

Так что нас еще ждет второй этап этой эпической битвы за Донбасс. Каков расклад сил?

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Владимир Путин Донецкая область Мобилизация Российская армия Наступление Запорожская АЭС Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

9 июля, 00:20
Мнения
Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)
«Договор с РФ сейчас — отложенная война» /
Россия будет постоянно нуждаться в экспансии для контроля внутреннего пространства — интервью с Подоляком
8 июля, 21:43
Политика
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:НВ)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X