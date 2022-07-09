Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин? 9 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

Захват всего Донбасса — это первоочередная задача для российских войск. Она осталась прежней. Но я не думаю, что этот захват произойдет сейчас. Потому что российская армия очень сильно истощена после Северодонецка и Лисичанска. Им нужна пауза для формирования и подтягивания резервов, чтобы начать, я бы назвал так, второй этап сражения за Донбасс. Это будет попытка полностью захватить Донецкую область. А именно Славянск, Краматорск — крупнейшую агломерацию на территории Донецкой области. Ну и дальше — к админгранице самой области.

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Так что нас еще ждет второй этап этой эпической битвы за Донбасс. Каков расклад сил?

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