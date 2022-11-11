Очень коварная стратегия. Какая угроза нависла над нами на Западном фронте 11 ноября, 15:35

Недавняя премьера новой киноверсии романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» напоминает о тесных параллелях между Первой мировой и нынешней войной между автократиями и демократиями

Сейчас боевые действия ведутся в Украине, но, как и в Первую мировую войну, широкомасштабная война ведется на нескольких фронтах: энергетическом, зерновом и, что менее заметно, Западном фронте. В западных столицах, поддерживаемые автократами лоббисты, пособники, попутчики и «понимающие» пытаются подорвать единство демократического мира и ослабить его решимость в сохранении санкций против России и поставки оружия в Украину.

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Оригинальное немецкое название романа Ремарка — Im Westen nichts Neues («На Западе ничего нового») — весьма подходяще. Нет ничего нового в автократических правительствах, вмешивающихся в Западную политику. Самым известным и хорошо задокументированным эпизодом является вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Но это был лишь один из многих примеров. Как нам в прошлом месяце стало известно, Китай вмешался в расследование правительством США предполагаемого мошенничества и рэкета со стороны китайской компании Huawei, и с тех пор он запустил в социальных сетях ботов для распространения дезинформации в преддверии промежуточных выборов в США. Аналогичным образом, недавние выборы в Италии привели к власти коалицию, в которую входит «Лига», которая на протяжении многих лет отстаивала пророссийскую позицию и якобы получила поддержку российского правительства.

В то время как российский президент Владимир Путин нагло нарушает международное право на украинском фронте, его лоббисты в западных столицах действуют скрытно, что допускает правдоподобное отрицание. Как я показал в своей недавней книге Spin Dictators, написанной в соавторстве с Дэниелом Трейсманом, именно так сейчас действует большинство недемократических режимов. Ушли в прошлое военные мундиры тиранов двадцатого века. Нынешние автократы носят солидные деловые костюмы и изображают из себя демократов, и этого оказалось достаточно, чтобы предоставить им доступ на встречи высокого уровня в Давосе или на G20, где они активно вербуют бывших западных политиков, юристов, консультантов по связям с общественностью и мозговые центры, чтобы заявить о себе на Западе.

Если вокруг тишина, это не означает, что войны нет

Это коварная стратегия. Если злонамеренные действия пагубного влияния автократа не будут обнаружены, он может продолжать получать капитал и технологии с Запада. Но даже если западная общественность узнает, что деньги коррумпированных автократов проникают в их институты, это лишь поможет диктаторской нарративе дома. «Вы думаете, что здесь серьезная коррупция», может сказать он. «Вы просто посмотрите на Запад, где все бывшие политики продали себя тому, кто больше заплатит». Такие послания необходимы, поскольку современные «спин диктаторы» строят свою легитимность не на прямом терроре, а на тщательно культивируемом образе собственной (относительной) компетентности.

Другой типичный нарратив звучит примерно так: «Да, мы вмешиваемся в западные выборы, но и они вмешиваются в наши». Это утверждение так же, по крайней мере, частично, соответствует действительности. Соединенные Штаты и Европа действительно поддерживают гражданское общество и независимые СМИ по всему миру — и это правильно. Но огромная разница состоит в том, что Запад гордится продвижением демократических ценностей и делает это открыто, в то время как современные диктаторы вмешиваются скрытно, используя незаконные финансовые потоки, а не гранты от официально зарегистрированных НПО.

Это различие подчеркивает важный факт: какими бы слабыми ни были западные демократии, они по-прежнему обладают той степенью мягкой силы, о которой их конкуренты автократы могли только мечтать. Демократия остается популярной во всем мире — среди граждан как демократических, так и недемократических стран. Вот почему современные диктаторы прикидываются демократами.

Безусловно, звучит довольно много критики по поводу того, как функционируют США и Европа. Но эта критика сама по себе является продуктом свободы прессы и политической оппозиции, которые можно найти только в демократиях. Однако действия говорят за себя громче слов: иммигранты со всего мира стремятся приехать в Европу или Америку, тогда как мало кто пытается попасть в Россию или Китай.

Первым шагом к устранению угрозы на западном фронте является признание проблемы. До недавнего времени западные политики, которые поддерживали и прислуживали Путину, не расплачивались за это своей репутацией. И хотя большинство из них теперь чувствует себя обязанными заявить о том, что они выступают против войны, они продолжают настаивать на отмене санкций. Связи этих политиков с авторитарными режимами должны быть расследованы. Если будет установлено, что они нарушили закон, они должны быть наказаны; и, если они действуют от имени автократов, но действуют в серой зоне, их следует пристыдить, и необходимо написать новые законы, чтобы перекрыть эти каналы влияния.

Во-вторых, Запад должен снизить свою зависимость от торговли с автократиями. К счастью, это уже началось с продвижения к «френд-шорингу», концепции, которая является более экономически обоснованной, чем предполагают ее критики, учитывая, что издержки войны могут легко перевесить незначительные выгоды от торговли с автократиями.

Наконец, Запад должен уделять больше внимания проникновению автократов в международные организации. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, почему это является проблемой. С 2021 года Интерпол возглавляет генерал из Эмиратов, которого достоверно обвиняют в применении пыток. А в этом году, членство Венгрии в Европейском Союзе значительно отсрочило введение ЕС эмбарго на российскую нефть, а членство Турции в НАТО угрожало сорвать подачу заявок Финляндии и Швеции на членство в альянсе.

Современные автократы пытаются использовать скрытое вмешательство, чтобы защитить себя от санкций. Демократии должны им противостоять. Если вокруг тишина, это не означает, что войны нет.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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