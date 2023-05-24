Путин надеется на чудо. К какому повороту в войне подошли Россия и Украина 24 мая, 10:04 NV Премиум Путин делает вид, что не проявляет никакого интереса к такому повороту в ходе войны (Фото:REUTERS)

Согласно диалектике войны, постепенные незначительные изменения множества переменных приводят к внезапной ключевой кульминации

С 19 по 21 мая в Японии проходила последняя встреча глав семи государств (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США), а также Европейского Союза в так называемом формате G7. Если говорить в целом, то ключевым пунктом повестки дня, безусловно, было укрепление единства демократических государств обширного Индо-Тихоокеанского региона для противодействия растущему давлению со стороны Китая. Однако новый импульс в обновлении этого единства породил необходимость противостоять общей угрозе, вызванной войной России против Украины, которая приближается к решающему моменту. Актуальность задачи по расширению поддержки Киева для того, чтобы он смог отразить агрессию Москвы, подчеркнул президент Владимир Зеленский, решивший совершить дальнюю поездку в Хиросиму.

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