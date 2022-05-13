Главная стратегия Путина. Что происходит на фронте 13 мая, 11:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Давайте посмотрим на ситуацию на фронте в комплексе

Главное событие последних дней случилось, а точнее сказать, не случилось 9 мая на параде в честь Дня победы в Москве. Там Владимир Путин, от которого многие ждали объявления мобилизации, войны или даже заявления о нанесении ядерного удара по Украине или странам НАТО, ничего подобного не объявил. Он еще раз спел старую песню о бандеровцах, коварном Западе, упреждающем ударе и исторических параллелях, которая всем уже порядком надоела.

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Почему ждали подобных заявлений? Потому что главная стратегия Путина для решения всех проблем — постоянная эскалация ситуации. Например, после Майдана в Киеве в 2014 году Россия полностью утратила контроль над правительством Украины — и Путин попытался решить эту проблему с помощью захвата Крыма. Когда над Крымом стали сгущаться тучи, когда начали вводить санкции, и стало понятно, что эта затея довольно неудачная, Путин решил напасть на Донбасс. Однако ситуация с Донбассом счастья ему не добавила, наоборот — добавила проблем, и как же он решил с ними разбираться? Правильно, с помощью захвата всей Украины. Ну а когда вместо ожидаемой легкой победы Россия получила серьезные неприятности и затяжную долгую войну с абсолютно непредсказуемым результатом, все стали ожидать очередной эскалации конфликта со стороны Владимира Путина — либо внутри Украины, то есть применение ядерного оружия или всеобщая мобилизация в РФ, либо расширение войны на сопредельные страны.

Однако вместо этого 9 мая весь мир увидел на трибуне не какого-то жуткого, кровожадного, уверенного в себе тирана, а старенькую дезориентированную бабульку. Путин был похож на живое воплощение немощи и слабости, и даже внешний вид его кричал о том, что он устал, ослаб и болен. А его выступление стало повторением давно пережеванных старых тезисов, страхов, тревог и надежд, которые никого не удивили, не обнадежили и не напугали.

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Кроме того, парад 2022 года запомнится тем, что во всех городах, кроме Нижнего Новгорода, отменили его воздушную часть. Официально заявили, что погода была нелетная, а неофициально называют две причины: во-первых, самолетов и вертолетов слишком мало, потому что все они либо задействованы в войне, где бомбят города и убивают мирных украинских жителей, либо горят в бурьяне, сбитые ВСУ. Кроме того, российские власти боялись, что эти вертолеты и самолеты могут быть сбиты прямо во время парада стингерами — то есть, что в Москву или другие города, кроме Нижнего Новгорода, могли проникнуть украинские диверсанты. На самом деле я думаю, что это маловероятно, но демонстрирует степень паранойи российского президента.

У россиян нет никакого противоядия против высокоточных Switchblade

И еще одна зарисовка в подтверждение того, какая каша сейчас в голове Владимира Путина. После парада он отправился в Александровский сад, где находится мемориал Второй мировой войны — Вечный огонь, Могила неизвестного солдата, — и возложил цветы к стелам городов-героев Киева и Одессы. Это запредельный уровень цинизма, потому что ровно в то же время, когда он возлагал цветы, по Одессе нанесли ракетный удар, в результате которого был разрушен ТРЦ и несколько жилых домов. Повторюсь, уровень скотства и цинизма запредельный, и это наглядно характеризует Владимира Путина и то, каким человеком он является.

Змеиный и месть

Мне кажется, что нанося удары по Одессе, россияне хотят отомстить за ужасные неудачи, преследующие их на острове Змеиный, который фактически уже стал второй Чернобаевкой. Как вы помните, в самом начале войны был взят в плен украинский гарнизон этого острова, и россияне отправили туда своих людей. Но в мае украинцы при помощи американской, британской и, насколько я понимаю, даже турецкой разведки — во всяком случае, там крутились беспилотники американские, британские и турецкие — разбили россиян. Россия направила туда подкрепление, в частности, два противовоздушных комплекса ТОР, четыре быстроходных катера и два маленьких десантных корабля. Все это было потоплено, взорвано и разбито, все постройки на этом острове украинцы стерли с лица земли, и, видимо, все или почти все россияне, находившиеся на Змеином, погибли. Сейчас на острове нет никого. Россияне при этом говорят, что украинцы, после того, как выбили оттуда россиян, пытались сами захватить остров, но у них тоже ничего не получилось, потому что украинский десант был уничтожен. Очень серьезное заявление, возможно, так и было, однако никаких подтверждений россияне своим словам не предоставили.

Собственно, яростные удары по Одессе, которые несколько дней подряд наносились российскими ракетчиками, отчасти подтверждают, что на Змеином у россиян все плохо и им пришлось его оставить. По последним сведениям остров пустой — об этом, например, сообщает небезызвестный Гиркин-Стрелков, который сказал, что россиянам на Змеином делать нечего, потому что он простреливается украинскими ракетами и там опасно находиться.

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Но наряду с этим успехом — а я считаю, что история со Змеиным это успех, потому что там были российские войска, а теперь их там нет — на фронте есть и проблемы. В частности, после двух или трех месяцев боев россияне захватили город Попасную и таким образом сумели отчасти прорвать кусочек линии фронта (хотя Попасная со всех сторон окружена украинскими частями, то есть полностью линия фронта не прорвана). Они это преподносят как огромный успех. Захват Попасной действительно создает определенные угрозы для украинской группировки в Луганской области, потому что одновременно россияне расширяют свое присутствие на левом берегу реки Северский Донец на границе Донецкой и Луганской областей.

Вообще в последнее время россияне отчаянно пытаются навести понтонные переправы через Северский Донец, чтобы перейти на правый берег, а оттуда направиться на юг, на соединение с войсками, которые сейчас, видимо, пойдут из Попасной на север. Если им это удастся, они смогут отрезать от основной украинской группировки города Северодонецк и Лисичанск и взять их в окружение.

Двойная переправа

Пока ничего не получается — стратегическая задача переправиться через Северский Донец сорвалась уже дважды за последние недели. В первый раз россияне навели понтонную переправу и даже переправили какой-то танк, но ВСУ уничтожили эту переправу и всю технику, которая была поблизости. Прошло еще несколько дней, россияне попытались еще раз — сделали мост, навели его в районе населенного пункта Белогоровка, переправили какое-то количество войск на правый берег, но 10 мая пришло сообщение, что ВСУ разрушили и этот мост, переправу взорвали, и технику, которую россияне успели переправить на правый берег, уничтожили. Сейчас украинские войска зачищают Белогоровку от остатков российских войск, которые успели переправиться. Вероятнее всего россияне в ближайшее время предпримут третью попытку навести понтонную переправу, и я надеюсь, что оборона и дальше будет держаться крепко, потому что, еще раз: если прорыв, то Лисичанску и Северодонецку будет угрожать опасность. Пока противнику не удалось осуществить задуманное, но расслабляться не стоит, потому что Путин бросает все свои силы, все резервы именно на это направление. Там идут очень тяжелые бои, и потери среди украинских войск тоже очень большие. Чем все это закончится, пока не понятно, потому что чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону.

Зато понятно, что к северу от Донбасса, в Харьковской области, украинская армия сейчас действует исключительно успешно. В ходе контрнаступления, которое началось около недели назад, ВСУ отбили у россиян уже довольно значительные территории — десяток, а может и больше, населенных пунктов. Линия фронта в результате этого контрнаступления на пару десятков километров отодвинулась от самого Харькова, и в городе значительно снизилось количество артиллерийских обстрелов. Сейчас до Харькова добивает только реактивная артиллерия, то есть Грады, Смерчи, Ураганы, а ствольная артиллерия, то есть гаубицы российские, не добивает, что очень хорошо.

Но, на мой взгляд, есть еще гораздо более важная история, связанная с Харьковом. На днях украинская армия в результате еще нескольких ударов освободила полдюжины населенных пунктов на севере Харьковской области, прямо возле границы с РФ. До границы осталось всего 5−7 км, но самое главное, что украинская армия подошла на расстояние примерно 10 км к городу Волчанск. Это важнейший на сегодняшний день железнодорожный узел, через который российская армия ввозит в Украину подкрепление, топливо, боеприпасы и так далее. Причем везет она все это на юг, в район города Изюм и еще южнее в направлении Донбасса — соответственно, именно через Волчанск идет снабжение российских наступающих войск, тех самых, которые пытались построить переправу через Северский Донец, чтобы затем замкнуть в котел украинские войска в Лисичанске и Северодонецке.

Прямая дорога назад

Если удастся освободить Волчанск, это серьезнейшим образом нарушит снабжение российской армии. Пока город не освобожден, но украинские войска, за счет того, что подошли к нему так близко, получили возможность постоянно обстреливать из гаубиц проходящие через Волчанск военные поезда. Они там постоянно курсируют, возят топливо, цистерны с горючим, боеприпасы, а также войска — и теперь есть возможность все это крушить прямо в Волчанске, либо где-то неподалеку от него, чтобы не пострадало мирное население. Проще говоря, россиянам сейчас придется либо вовсе отказываться от этого пути снабжения, либо существенно сократить поставки по нему.

Важно, что именно через Волчанск очень удобно было поставлять войска и припасы из трех важных военных центров: Тулы, Курска и Белгорода. К нему ведет прямая дорога идет из этих трех городов, которая сейчас будет недоступна, а значит, придется делать большой крюк, и это очень хорошо, с точки зрения нарушения логистики вооруженных сил России.

Вероятнее всего, для снабжения российских войск на Донбассе будет задействована другая ветка, которая идет через российский приграничный город Валуйки, а также украинский город Купянск, оккупированный россиянами. Но там и так все забито войсками и поездами, а если туда отправятся еще и составы, что шли через Волчанск, станет совсем тяжело, возникнут перебои с поставками и пробка из поездов.

Если же украинские войска и дальше будут развивать свое контрнаступление и сумеют вернуть себе контроль над Купянском, то вся российская группировка, нависающая сейчас над Донбассом с севера, останется почти без снабжения и под угрозой окружения. Это было бы совсем хорошо, но справедливости ради надо сказать, что это задача не на ближайшие дни — на ее решение могут уйти недели.

Сложность еще и в том, что вокруг Купянска — холмы, перелески, и там достаточно сложно наступать, обороняться гораздо проще, а у украинской армии сейчас будет как раз наступательная задача. Но расстояние до Купянска от тех мест, где сейчас находятся ВСУ, — около 100 км, и при известной военной смекалке, выучке и смелости, эта задача не представляется абсолютно невозможной. Потому что — и это еще один немаловажный факт — именно под Харьковом украинская армия получила на вооружение те самые американские гаубицы и дроны-камикадзе Switchblade, о которых я много говорил. Сейчас эти гаубицы вовсю применяются именно там. И с этим оружием наступление идет очень хорошо, у россиян нет никакого противоядия против высокоточных Switchblade, как противопехотных, так и противотанковых, а также против высокоточных гаубиц. По сути, российские войска под Харьковом сейчас разбегаются, сдаются в плен десятками, или просто бросают оружие и бегут в направлении своей границы.

Осторожный прогноз

Если эта тенденция продолжится, то можно надеяться, что через некоторое время, может быть через месяц или два, весь север Харьковской области будет свободен от оккупантов. И я еще осторожен в своих прогнозах, потому что многие западные аналитики утверждают, что российский фронт под Харьковом уже коллапсирует и разваливается на куски.

Все указывает на то, что эта тенденция продолжится и даже усилится, потому что в Вашингтоне уже звучат голоса, говорящие о необходимости расширить пакет военной помощи Украине с $33 млрд до $40 млрд. Это уже примерно столько же, сколько составляет военный бюджет России, или даже больше.

И это выгодно и самим американцам, потому что почти в каждом штате есть завод или фабрика по производству той или иной военной продукции, и все конгрессмены, представляющие соответствующие округа, наперебой надеются отправить в Украину продукцию своего завода — от простых автоматов и пулеметов, до ударных дронов, самонаводящихся ракет и так далее. $40 млрд — это такая вещь, которую, поверьте, любят все, и республиканцы, и демократы. И если этой суммы будет недостаточно для украинской победы, то $40 млрд очень быстро превратятся в $140 млрд, и опять же все будут только за. Для американского военно-промышленного комплекса и связанных с ним депутатов конгресса, тот дележ денег, который сейчас происходит, — просто манна небесная, настоящий подарок судьбы.

Причем эти $40 млрд долларов помощи Украине не включают в себя ленд-лиз, закон о котором Джо Байден подписал прямо 9 мая, тем самым, думаю, потроллив Путина. Что означает этот закон? Украина формирует список того, что ей нужно, Байден ознакамливается со списком и говорит, что США отправят из него, а что не будут. Причем речь тут идет не только об оружии. СССР во время Второй мировой войны получал от американцев грузовики, запчасти, авиационный керосин, алюминий, лаки, краски, продуктовые наборы, военную форму, обувь, резину для покрышек, порох, радиостанции, броневые листы и шоколад. Сейчас, вероятнее всего, будет та же история, за исключением того что украинцы, слава богу, не голодают, и до отправки в Украину консервов или хлеба дело не дойдет. Однако какие-то сложные системы вооружения и радиостанции, радары, думаю, будут направлены, а главное, конечно, дроны — потому что, мне кажется, именно с помощью дронов будет выиграна эта война.

Военная волна

Когда американская техника огромной волной хлынет в Украину, российская армия будет просто сметена — потому что у России и близко нет такого количества и такого качества ресурсов. Сейчас в РФ из-за больших потерь на фронте начинается расконсервация танков производства 1970−60-х годов — новые уже закончились. Тем временем американцы по сути перенастраивают свой военно-промышленный комплекс под украинские нужды, то есть Украина будет получать новенькое, с иголочки, оборудование, военную технику и так далее — не полувековой давности, как у россиян, а ультрасовременное новье только с конвейера.

Я уже слышу голоса — где же все это, сколько можно ждать, почему так медленно? Много раз говорил и сейчас повторю: все делается не так быстро из-за инерции западного мира. В демократиях любому важному решению предшествует тысяча обсуждений, миллион согласований, нужно соблюсти множество бюрократических процедур, взвесить, проверить, подвергнуть критическому анализу — только потом решение принимается. И вот 9 мая это случилось — решение было принято.

Западная система работает только таким образом, и на самом деле в данном случае она сработала на пределе своего скоростного режима. Сейчас Украина отправит в США список всего необходимого, и Байден рассмотрит его и примет решение. Затем пройдет некоторое время, пока это оружие изготовят, упакуют и привезут в Украину, — а пока оружие будет изготавливаться, украинские офицеры и солдаты в Германии будут учиться с ним обращаться. Когда оружие после изготовления и упаковки привезут в Украину, туда же вернутся и прошедшие обучение войска, которые начнут его использовать. Думаю, от дня подписания закона о ленд-лизе до первых выстрелов из этой боевой техники пройдет около месяца, может быть, больше. Но не стоит спешить, здесь нужно действовать аккуратно.

Пока же будем работать с тем оружием, которое уже поступает в украинские войска в рамках ранее принятых пакетов помощи — там тоже очень хорошие вещи с полезными свойствами и большим преимуществом над российским вооружением. Например, россияне прямо сейчас очень бояться подойти своими кораблями к острову Змеиный, потому что опасаются украинских — бывших британских — противокорабельных ракет.

Есть еще один деликатный и важный вопрос: кто будет платить за ленд-лиз, не попадет ли Украина в долговое рабство перед США? Короткий ответ — нет, не попадет. Сейчас за все платит американский бюджет, Украина пока вообще ни за что не платит. После завершения войны все то оружие и припасы, которые были израсходованы или уничтожены, будут списаны. И только за то, что Украина решит оставить себе после войны, надо будет платить, причем в рассрочку лет на 50 и по очень льготной цене.

Кто-то спросит — а почему американцы такие добрые и так много денег тратят на Украину? Во-первых, есть такое понятие, как ценности, и США важно, чтобы Украина не проиграла войну, в которой она сражается за общие западные ценности. Ну а во-вторых, а может быть и во-первых, американцы понимают, что им самим это выгодно. Лучше заплатить, условно говоря, $100 млрд за ликвидацию Путина и его режима, чем потом тратить на восстановление всей Европы из ядерного пепла уже $100 трлн. Иными словами, Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы Украина сейчас победила. Со их стороны эти траты абсолютно разумные — легче выделить деньги сейчас, чем потом разгребать последствия мировой войны. Кроме того, они помогают своей военной промышленности и создают рабочие места, что тоже немаловажно.



Ситуация в целом

Итак, давайте посмотрим на ситуацию на фронте в комплексе. Россиян уже точно выбили с острова Змеиный, их там нет — это победа. На Донбассе идут ожесточенные бои, россияне идут волна за волной и потихоньку прогрызают украинскую оборону — для Украины это ничья, но со знаком минус, потому что Украина сейчас, к сожалению, отступает, это надо признать. Но ничего ужасного и катастрофического в этом нет, это война, такое бывает. Под Харьковом, наоборот, отступают россияне, причем намного быстрее и на большую глубину, чем наступают на Донбассе. Пожалуй, можно считать, что под Харьковом сейчас побеждают украинцы. То есть в целом ситуация развивается скорее положительно, проблемы есть, но не катастрофические, и все это происходит на фоне лишь начала поставок американского вооружения,. Только первые гаубицы пришли, первые дроны-камикадзе, не везде они есть, в очень маленьких количествах, но уже виден результат. Если экстраполировать эти тенденции на будущее, на то, что будет через пару месяцев, мы получим ситуацию, в которой вооруженные западными образцами оружия украинские части, вероятнее всего, будут уже везде наступать, так, как это сейчас происходит под Харьковом, где, насколько я понимаю, насыщенность западным оборудованием самая большая.

Может ли что-то помешать планам Украины по переходу в контрнаступление и украинскому успеху? Да, теоретически может. Либо применение Россией ядерного оружия, что мы пока не рассматриваем по разным причинам, либо очень широкая мобилизация. Путин не стал угрожать ни тем, ни другим во время своего выступления на параде 9 мая, но скрытая мобилизация в РФ фактически уже началась. На днях я нашел фото из Новосибирска с празднования Дня победы, где неподалеку от того места, где шли основные торжества, стояли белые грузовики со звездами и надписью «Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту». Не сомневаюсь, что такие же мобильные пункты есть и в других городах РФ.

Людей российской армии остро не хватает, потери очень большие, но насильно гнать в армию пока не хотят, с политической точки зрения это опасно для Путина, поэтому заманивают деньгами. Ничего удивительного в этом нет, и многие идут. Экономика российская уничтожена, работы нет, и для очень многих наемничество — это единственная возможность прокормить себя и свои семьи. Тем более, что пропаганда льет им в уши, что на Донбассе все замечательно, в Украине российская армия побеждает, бояться нечего и никаких рисков не будет, зато много льгот и привилегий, долги простятся и так далее. Люди, которые облучаются пропагандой с утра до вечера, во все это верят и идут записываться в вооруженные силы.

Кто идет воевать? Бедные, нищие, должники с огромными кредитами, пьяницы, которым просто негде взять деньги. Идут всякие криминальные элементы, и я, в принципе, понимаю, почему: им дают автомат и право грабить и убивать, поскольку из российского уголовного кодекса исключена статья за мародерство и в целом за военные преступления против мирного населения других стран, то есть можно грабить, насиловать, убивать — и ничего за это не будет. Уголовники, которым терять нечего, идут на войну с удовольствием, и получается такая «игра в кальмара» по-русски. Набирается армия головорезов, бандитов, мародеров и деклассированных элементов.



Это плохая новость для оккупированных областей Украины, потому что понятно, чем будут заниматься там эти люди, если их можно назвать людьми — они этим уже занимались в Буче, Гостомеле и других захваченных населенных пунктах. Но для ВСУ это, наверное, хорошая новость, потому что такая армия умеет грабить и убивать, но воевать не умеет, и их очень легко будет побеждать на поле боя. Это толпа вооруженных мародеров, у которых нет вообще никакой мотивации, кроме грабежей.

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