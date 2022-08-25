Путин начинает нервничать. Что поняли в Кремле? 25 августа, 19:03 Эксклюзив НВ

В России наконец-то поняли, что Запад не сломать. Запад начал поднимать ставки

Немцы уже постепенно начали настраиваться на то, что Путин и Россия никогда не будут надежными поставщиками, так что нужно отказываться от их газа. Германии для этого понадобится минимум год, но, скорее всего — полтора. Эта зима будет для них тоже непростой. Для этого нам очень важно сохранить поддержку и немцев, и всех остальных европейцев. Это одна из ключевых задач. Посмотрите, что сейчас происходит в европейских странах. Сколько Россия вкладывает в информационную войну, раздувая тезис, мол, все, вы потеряете свои рабочие места, вы держались на дешевом российском газе, а если вы держались на нем, то сейчас не сможете позволить себе отпуск и оплатить счета за электроэнергию и газ.

Видео дня

Это сейчас просто идет какая-то волна. Они вкладывают в эту пропаганду вовсю, подняли всю спящую агентуру, которую только можно.

Но в то же время россияне пытаются по своим каналам договориться о переговорах с Украиной. Они прекрасно понимают, что под этими санкциями они никуда не пойдут. А сейчас еще проходят разговоры, пока, к сожалению, только разговоры об ограничении цены на экспортную российскую нефть. Это означает себестоимость плюс несколько долларов. И вот тогда действительно у них можно было бы отобрать средства, которые они тратят на свою военную (и не только) машину.

Вот тогда в Кремле начнут вслух стонать

Видите, сейчас Кремль начал очень нервничать из-за санкций. Потому что санкции начали уже сейчас жалить, а не просто кусаться. Но пока отбиваются. А если сейчас ввести полный запрет на визы, а потом еще это ограничение цены на российскую нефть, тогда в Кремле начнут вслух стонать. И это тоже всем понятно.

И в России тоже наконец-то поняли — Запад не сломать. Сегодня уже иная реальность. Другие ощущения, другое чтение ситуации. Запад сегодня четко осознал: если он сам сломается, то в 21 веке можно забыть о том, что Запад вообще существует и влияет на мировые процессы. Есть, конечно, вопрос ценностей, который был много лет в спящем состоянии. На Крымской платформе 23 августа уже говорил: теперь Путину показали, как воспринимают то, что он сделал с Крымом. Как Янукович, помните, какие-то шапки воровал, так вот и Крым Путин украл, как шапку, надел, а ему говорят: нет-нет, до свидания, ты с этой шапкой больше в цивилизованном мире не будешь.

И он тоже начинает нервничать, и начинают нервничать российские элиты, поскольку они видят, что Запад тоже начал поднимать ставки. Да, Запад пытается избежать эскалации, но готов аккуратно и стратегически поднимать ставки. И Запад в этой стратегии полностью переигрывает российский режим.

Полную версию слушайте в специальном эфире Война в Украине на Радио НВ:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.