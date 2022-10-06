Новая зловещая цель Путина 6 октября, 20:38 Эксклюзив НВ

Этой зимой гибридная война может подорвать поддержку Украины со стороны трансатлантического альянса и подготовить почву для победы России в 2023 году

На фоне всех недавних разговоров о том, что президент России Владимир Путин может использовать ядерное оружие, чтобы удержать территорию Украины, Россия, возможно, уже начала гибридную войну против Норвегии и Северной Европы, особенно Германии, чтобы использовать потребности Европы в энергии предстоящей зимой.

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Это кажется наиболее вероятным объяснением маловероятного сочетания двух недавних событий: саботажа 26 сентября на подводных газопроводах из России в Германию, оказавшегося в центре внимания СМИ, и беспилотников, жужжащих над норвежскими морскими нефтегазовыми платформами неделей ранее. Событие, получившее мало огласки, но потенциально являющееся гораздо более опасным. Запад, в том числе Соединенные Штаты, теперь должен начать немедленные контрмеры, направленные на защиту норвежской и североевропейской энергетической инфраструктуры от возможной гибридной «зимней войны».

«Гибридная война» особенно опасна и эффективна, поскольку сочетает в себе обычную, экономическую и политическую войну с использованием кибератак, информационных операций, атак на критическую инфраструктуру, дипломатию и вмешательство в выборы. Этой зимой гибридная война может подорвать поддержку Украины со стороны трансатлантического альянса и подготовить почву для победы России в 2023 году.