Томас Уоррик

Томас Уоррик

Старший научный сотрудник Atlantic Council, директор проекта «Будущее DHS»

Новая зловещая цель Путина

6 октября, 20:38
Эксклюзив НВ
Поделиться:

Этой зимой гибридная война может подорвать поддержку Украины со стороны трансатлантического альянса и подготовить почву для победы России в 2023 году

На фоне всех недавних разговоров о том, что президент России Владимир Путин может использовать ядерное оружие, чтобы удержать территорию Украины, Россия, возможно, уже начала гибридную войну против Норвегии и Северной Европы, особенно Германии, чтобы использовать потребности Европы в энергии предстоящей зимой.

Видео дня

Это кажется наиболее вероятным объяснением маловероятного сочетания двух недавних событий: саботажа 26 сентября на подводных газопроводах из России в Германию, оказавшегося в центре внимания СМИ, и беспилотников, жужжащих над норвежскими морскими нефтегазовыми платформами неделей ранее. Событие, получившее мало огласки, но потенциально являющееся гораздо более опасным. Запад, в том числе Соединенные Штаты, теперь должен начать немедленные контрмеры, направленные на защиту норвежской и североевропейской энергетической инфраструктуры от возможной гибридной «зимней войны».

«Гибридная война» особенно опасна и эффективна, поскольку сочетает в себе обычную, экономическую и политическую войну с использованием кибератак, информационных операций, атак на критическую инфраструктуру, дипломатию и вмешательство в выборы. Этой зимой гибридная война может подорвать поддержку Украины со стороны трансатлантического альянса и подготовить почву для победы России в 2023 году.

Теги:   Владимир Путин Северный поток Война в Украине Северный поток 2 Шантаж

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X