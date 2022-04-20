Это безжалостная игра. В чем ошиблись Путин и Си 20 апреля, 22:39 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Томас Фридман: Россия и Китай перестарались. (Фото:REUTERS)

Авторитарным лидерам трудно изменить курс, потому что их претензии на право быть пожизненными президентами опираются на их претензии на непогрешимость

Последнее десятилетие выглядело удачным для авторитарных режимов и сложным для демократических. Киберинструменты, дроны, технологии распознавания лиц и социальные сети, казалось, сделали эффективные авторитарные режимы еще более эффективными, а демократии — ещё более неуправляемыми.

Видео дня

Запад потерял уверенность в себе — и российские и китайские лидеры продолжали это внушать, заявляя, что эти хаотичные демократические системы уже вышли в тираж.

И тут произошло совершенно неожиданное: Россия и Китай перестарались.

Владимир Путин вторгся в Украину и, к своему удивлению, спровоцировал непрямую войну с НАТО и Западом. Китай же настаивал на том, что он достаточно умен, чтобы иметь собственное местное решение для того, чтобы побороть пандемию, таким образом оставив миллионы китайцев незащищенными или недостаточно защищенными и, по сути, спровоцировав войну с одним из самых заразных вирусов Матери-Природы — мутацией Omicron SARS-CoV-2. Теперь это привело к тому, что Китай закрыл весь Шанхай и часть 44 других городов — а это около 370 млн человек.

Короче говоря, и Москва, и Пекин неожиданно столкнулись с гораздо более мощными и безжалостными силами, чем они когда-либо предполагали. А бои обнажают — перед всем миром и перед собственным народом — слабости собственных систем. Настолько, что миру теперь приходится беспокоиться о нестабильности в обеих странах. И бояться.

Россия является ключевым поставщиком пшеницы, удобрений, нефти и природного газа для всего мира. А Китай является источником или важным звеном тысяч глобальных производственных цепочек поставок. Если Россия окажется заблокирована и отгорожена от других стран, а Китай закрыт на длительный период, то это повлияет на каждый уголок планеты. И это уже не отдаленная перспектива.

Начнем с Путина. Он убаюкивал себя мыслью о том, что, поскольку его армия разгромила кучу разрозненных военных противников в Сирии, Грузии, Крыму и Чечне, она может быстро поглотить страну с населением 44 миллиона человек — Украину, — которая в течение последнего десятилетия двигалась по пути присоединения к Западу и негласно вооружалась и обучалась НАТО.

И тут произошло неожиданное: Россия и Китай перестарались

До сих пор это было военное и экономическое фиаско для России. Но не менее важно то, что эта ситуация явственно продемонстрировала, насколько путинская «система» построена с одной стороны на лжи снизу вверх — когда каждый говорит начальству только то, что оно хочет услышать, вплоть до Путина, а с другой стороны, на бурении вниз, использовании природных ресурсов России, обогащении нескольких россиян, вместо того, чтобы высвободить человеческие ресурсы страны и расширить возможности многих.

Путинская Россия в основном построена на нефти, лжи и коррупции, и это неустойчивая система.

Вы могли видеть это прямо накануне войны, когда Путин провел транслируемое по национальному телевидению совещание своих главных советников по национальной безопасности, и не кто иной, как Сергей Нарышкин, глава российской Службы внешней разведки, выглядел смущенным тем, какую ложь хотел сказать Путин.

Путин заявил, что Донецкой и Луганской областям на востоке Украины нужно позволить стать независимыми государствами, а затем он опросил своих советников для подтверждения этой точки зрения. Но Нарышкин, похоже, думал, что Путин хочет, чтобы ему сказали, что две провинции должны быть присоединены к России. Пока Нарышкин запинался из-за неправильного ответа, Путин без намека на иронию дважды оборвал его, потребовав, чтобы он «говорил прямо» — как будто в путинской России это было возможно.

Только после того, как Нарышкин солгал Путину, сказав явно то, что от него хотели, Путин буркнул: «Хорошо, можете садиться».

Сколько российских офицеров, наблюдающих за этим унижением, были бы готовы рассказать Путину правду об Украине, когда война пошла не так хорошо?

Когда российские военные противостояли врагам в Грузии, Сирии, Крыму и Чечне, Россия могла без разбора найти выход из любой проблемы с помощью бомб. Но теперь, когда путинские вооруженные силы оказались в состоянии войны с высокомотивированной украинской армией и ее отечественной оружейной промышленностью, подкрепленной одним из лучших в НАТО высокоточным вооружением и подготовкой, гниль действительно начала проявляться. Российские танковые и логистические силы были разбиты и превращаются в куски металлолома на многочисленных свалках.

И невозможно преувеличить, насколько некомпетентным должен был быть российский флот, чтобы допустить, чтобы командный военный корабль Черноморского флота России, ракетный крейсер «Москва», был так сильно поврежден, как сообщается, двумя противокорабельными крылатыми ракетами украинского производства под названием «Нептун». Настолько поврежден, что «Москва» затонула в море у берегов Украины на прошлой неделе — это самая большая боевая потеря военного корабля за 40 лет.

Для российского флагмана, отвечающего за координацию всей ПВО флотилии и несущего 64 ракеты ПВО С-300Ф «Риф», поражение противокорабельными ракетами противника должно было быть результатом каскада системных сбоев в обнаружении атаки и реагировании на нее.

Более того, ракеты «Нептун» не обязательно являются «убийцами кораблей». Скорее всего, они были разработаны как «убийцы миссий» — для выведения из строя радара и электроники сложных эсминцев, таких как «Москва», но не для того, чтобы их топить.

Так что мне жаль командира, который должен был сказать Путину, что самый зловещий, самый чудовищный военный корабль России в Черном море, который, по слухам, был его любимцем, потопила украинская ракета, выпущенная впервые на этой войне.

Китай — гораздо более серьезная страна, чем Россия: он построен не на нефти, лжи и коррупции (хотя последней и у нее предостаточно), а на упорном труде и производственных талантах своего народа, которыми руководит централизованная, несгибаемо-железная, но стремящаяся учиться у других стран коммунистическая партия Китая. По крайней мере, в прошлом стремящаяся учиться, в последнее время она делает это гораздо меньше.

Экономический успех Китая и вызванное им чувство гордости, похоже, убаюкали его руководство, заставив его думать, что в принципе он может справиться с пандемией в одиночку. Производя свои собственные вакцины, а не импортируя лучшие с Запада, и перепрофилируя свою высокоэффективную систему авторитарного надзора и контроля, чтобы ограничивать поездки, проводить массовое тестирование и помещать в карантин любых людей или районы, где был замечен Covid-19, Китай сделал ставку на политику «нулевого COVID». Если страна смогла бы пережить пандемию с меньшим количеством смертей и более открытой экономикой, это стало бы еще одним сигналом миру — важным сигналом — о том, что китайский коммунизм превосходит американскую демократию.

Но Пекин, насмехаясь над Западом, стал поразительно небрежно относиться к вакцинации своих пожилых людей. Это не имело большого значения, когда Китаю удалось остановить распространение более ранних вариантов коронавируса с помощью жесткого контроля населения. Но сейчас это важно, потому что китайские вакцины Sinopharm и Sinovac кажутся не столь эффективными против Omicron, как мРНК-вакцины, произведенные на Западе, хотя они по-прежнему эффективны в снижении госпитализации и смертности. Сегодня в Китае более 130 млн человек «в возрасте 60 лет и старше либо не привиты, либо получили менее трех доз», что подвергает их «большему риску развития тяжелых симптомов Covid или смерти в случае заражения вирусом», — недавно сообщила The Financial Times, ссылаясь на исследование Гонконгского университета.

Это привело к тому, что Пекин сделал выбор в пользу полной изоляции Шанхая, и все это управлялась настолько плохо, что жителям, как сообщается, приходилось сражаться за еду.

Доктор Дэвид Л. Кац, эксперт по общественному здравоохранению и профилактической медицине США, написавший в этой газете одно из самых прозорливых первых гостевых эссе о борьбе с COVID-19 в самом начале, объяснил мне, что проблема с такой драконовской политикой изоляции, которую ввёл Китай, в том, что вы гарантируете, что у вашего населения разовьется небольшой врожденный иммунитет от заражения и выживания вируса. Итак, сказал Кац, если вирус мутирует глобально, как это произошло с Омикроном, и у вас есть «менее чем эффективная вакцина, практически полное отсутствие естественного иммунитета среди населения и миллионы непривитых пожилых людей, вы в тяжелой ситуации и выход будет нелегким».

Вы не можете одурачить или заморочить пропагандой Мать-Природу; она безжалостна.

Мораль этой истории? Авторитарные системы с высоким уровнем принуждения — это системы с низким уровнем информации, поэтому они часто ослепляют больше, чем они сами это осознают. И даже когда правда просачивается наружу, или в виде более могущественного врага, или же Матушка-Природа бьет их по лицу с такой силой, что это нельзя игнорировать, их лидерам трудно изменить курс, потому что их претензии на право быть пожизненными президентами опираются на их претензии на непогрешимость. И именно поэтому России и Китаю приходится сейчас бороться.

Меня ужасно беспокоит наша собственная демократическая система. Но пока мы можем голосовать за некомпетентных лидеров и поддерживать информационные экосистемы, которые будут разоблачать системную ложь и бросать вызов цензуре, мы сможем адаптироваться в эпоху быстрых изменений — а это самое важное конкурентное преимущество, которое может иметь страна сегодня.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.