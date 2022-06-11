Самая большая проблема Путина. Почему его армия проиграет 11 июня, 10:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Пришло время поговорить о военных аспектах первых трех месяцев войны на Украине

Обсудив «основы» — политику (подробнее читайте здесь), пришло время поговорить о военных аспектах первых трех месяцев войны в Украине. Я нахожу это совсем не легким — из-за всех нелепостей, окружающих это дело. Конечно, за последние несколько дней я разработал несколько прекрасных формулировок, записал их, и эта часть начала собираться воедино. Однако при втором, а затем и третьем взгляде все это развалилось, поскольку слишком много вещей просто не имеют никакого смысла.

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Но война идет, а война всегда самое серьезное дело. Итак, давайте попробуем «все же», и начнем с рассмотрения путинской России и официальной версии его «спецоперации». Ведь должна же быть причина, по которой президент Российской Федерации обрушил всю мощь своих вооруженных сил на соседнюю страну…

Так вот, судя по тому, что можно услышать из источников в России, цели путинской спецвоенной операции были — и остаются — настойчиво сформулированными, максимально расплывчато. Это «типичный Путин»: циничный и вероломный персонаж, правящий с помощью «невнятных директив», а не приказов.

Конечно, получатели его указаний обязаны понимать его указания как приказы и поэтому в свою очередь формулировать очень строгие приказы и передавать их своим подчиненным.

Именно в этом и заключается суть правления Путина: если что-то пойдет не так, виноваты они, а не Путин — он сказал им, чтобы они все сделали лучше, но они отдали неправильные приказы.

С точки зрения Путина, это идеально, потому что позволяет ему оставаться гибким в отношении результатов, избегая при этом собственной ответственности — основная причина, по которой он развязал эту войну.

Все в пиар-целях Путина: чтобы по телевизору похвастаться

Неудивительный вывод состоит в том, что эта специальная военная операция не имеет смысла и не следует никакому плану. Это «большая ошибка»: каждый отдельный россиянин, присутствующий в соцсетях, может предложить не менее 15−20 разных версий. Выигрывает, как правило, версия, изложенная персонажем, который умеет лучше ругаться, оскорблять других участников наиболее грязным образом или если он угрожает их безопасности.

В этом смысле, уважаемый читатель, не заблуждайтесь: штурм Гостомеля и «Рывок на Киев» были хитрым маневром. Маневром, необходимым для того, чтобы избежать разрушения северного Крыма, чтобы освободить исторических русских, исправить бесчисленные исторические ошибки, разоружить экстремистов и националистов, служивших западным лакеям, предотвратить нападение НАТО на юго-запад России, отомстить западному империализму… это героическое предприятие, направленное на то, чтобы положить конец англо-саксонскому господству; благородная, превентивная попытка предотвратить захват гомосексуалистами не только Москвы, но и Камчатки, Луны и Марса… другими словами: это агрессия НАТО против России.

По-вашему, это звучит абсурдно? Но вот за что россияне и воюют, и даже если не все идет по (несуществующему) плану, обо всем заботится батюшка Путин, все не просто красиво и прекрасно, а просто фантастично, повсюду есть замечательные потемкинские деревни, и Россия скоро спасёт мир от голода.

…вздох…

Я отвлекся, очевидно. Другие аналитики — будь то в США или Европе — подготовили гораздо более серьезные анализы. Они знают, что российская армия управляется всевозможными коррумпированными некомпетентными людьми, что русских генералов отстреливают (и это «хорошо»), потому что для того, чтобы действовать эффективно, они должны находиться на фронте, что армия РФ сильно недоукомплектована кадрами, толком не оснащена средствами связи, и что масса ее вооружения далеко не так хороша, как рекламируется, сколько бы его ни прославляли (как правило, те же аналитики) последние 20−30 лет. Действительно, некоторые уже доходят до того, что готовы перечислять весь тот опыт, который армия РФ получит и то, насколько она усовершенствуется — во время и после этой войны.

…вздох…

Ладно, хватит сарказма. Проблема вот в чем: нам практически все твердят, что в стране, где ни один человек, принимающий решения, не смеет завязывать шнурки «без разрешения сверху» — от членов «Санкт- Петербургского клуба» или от самого Путина, — Путин не важен? Неважно, назначил ли он своих фаворитов командующими, неважно, создал ли он эндемически коррумпированную систему — а затем развязал войну, направленную на то, чтобы избежать ответственности за это — да, неважно, при искренней поддержке его сторонников дома, и при наличии множества «поклонников» за границей.

Если принять это во внимание, а затем добавить тот факт, что Путин руководил на микроуровне в первые два месяца своей специальной военной операции, жалкие показатели российских вооруженных сил просто неудивительны.

И не потому, что у Путина нет серьезного военного образования, а потому, что он правит с помощью вымогательства и набирает пиар-баллы в телевизоре. Шантаж не сработал, и поэтому ему пришлось представить себя великим стратегом. По соображениям пиара он должен был обеспечить безопасность крупных городских центров, но сделать это силами, разработанными, оснащенными и обученными Генштабом РФ для ведения высокоскоростной механизированной войны вглубь вражеской территории, но организованной в батальонные тактические группы, специально приспособленные для экспедиционных боевых действий, при поддержке авиации, действующей в соответствии с представлениями, восходящими к временам Второй мировой войны.

На самом деле, на данный момент нельзя обойти стороной вывод о том, что да, не имеет значения, недоукомплектована ли РФА кадрами и оснащена ли она, неважно, управляют ли ею коррумпированные некомпетентные люди или кто-то еще. Вместо этого можно послать в Украину армию США, и, учитывая только этот набор противоречий, она потерпит такую ​​же жалкую неудачу, как и армия России.

Основанный на странной иллюзии о нежелании украинцев сражаться, а на самом деле, на ожиданиях, что украинцы примут россиян как освободителей, и руководимый сочетанием войск Спецназа и Росгвардии, за которыми должны были следовать механизированные силы, (безумный) «рывок на Киев» привел к таким огромным потерям, что 1-я гвардейская танковая армия, 2-я, 35-я и 41-я общевойсковые армии фактически распались. Они понесли такие потери в передовых войсках и технике, что даже после нескольких недель отдыха и пополнения перед передислокацией их остатков на Восток, они не могут выполнить свою миссию.

Все потому, что Путину нужно было получить контроль над крупными городскими центрами Украины, и потому, что он по-прежнему настаивает на таких идеях. Все в пиар-целях: чтобы по телевизору похвастаться. Тем временем, лучшие регулярные части «ЛНР» и «ДНР» были растрачены за три месяца лобовых штурмов лучших украинских укреплений, а ВКС были «разоружены» — особенно крылатыми ракетами — до уровня, при котором они не способны проводить что-то большее, чем спорадически эффективные операции на тактическом уровне. В пиар-целях, опять же.

Другими словами: как США и их союзники проиграли войны в Афганистане и Ираке, потому что они потратили 20 лет на борьбу с этими странами ради корпоративной прибыли, так и Российская Федерация тем временем проиграла войну в Украине, потому что воюет ради того, чтобы заработать Путину очки для его пиар-компании. Вот в чем суть проблемы.

Конечно, Путин не может допустить никакого поражения, и ему наплевать на количество жертв. Единственное, что имеет для него значение, — это «победа» — какой бы ценой она ни была достигнута. Это означает, что он будет продолжать наступление до тех пор, пока есть войска, техника и боеприпасы просто, чтобы продолжать наступление. Вот почему РФА (и консорты) мобилизуют тысячи дополнительных резервистов, обновляют их подготовку в течение нескольких дней, вооружают их устаревшим вооружением, а затем бросают их на передовую, вот почему они продолжают нападения — даже если они становятся все меньше по масштабу и размаху и минимальны по результатам.

Артиллерия РФА по-прежнему превосходит артиллерию ВСУ, а огневая мощь ВКС превосходит украинскую на несколько величин. Вот почему россияне в Украине все еще могут поддерживать хотя бы что-то вроде «медленного продвижения». Тем не менее, мой вывод таков: если не считать эскалации до ядерного варианта, худшее для Украины в этой войне уже позади: если украинские Вооруженные силы не допустят серьезной ошибки, время наступления России закончилось. Если только «кто-то» с Запада не заставит Зеленского и Ко пойти на какие-то уступки, Путин и его Минобороны не смогут добиться в этой авантюре никакого успеха: они могут лишь вызвать дополнительные смерти и ущерб.

По иронии судьбы, несмотря на все это, Путин все еще может остановить этот идиотизм в любой момент времени и пространства и объявить о «победе», как он это сделал в Сирии… трижды.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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