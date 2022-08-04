Это не последний раунд. Какую игру затеяли Россия и Китай
Я буду сознательно упрощать, но логика действий России и Китая была такой
Россия получает область влияния в Центральной Европе. Не просто так она пыталась свои бумажки американцам присылать о возвращении к линии 1997 года, что фактически отменило бы любое новое членство в НАТО и Евросоюзе. В Азии Китай бы, конечно, набрал обороты. Ну а в центральной Азии, я так понимаю, концепция общего соседства с доминированием Китая. Для этого созданы все эти шанхайские организации сотрудничества. И туда они пробуют затягивать все больше азиатских государств. То есть, некий азиатский недемократический формат для того, чтобы поделить Азию.
Но этот вариант не пройдет. Этого им никто не разрешит. И азиатам он тоже в таком виде не нравится. Никто не хочет, чтобы Китай и Россия, причем Россия как младший партнер Китая (я уверен, что временный), попытались поделить значительную часть Евразии.
Что касается возможности переизбрания Си Цзиньпина на третий срок на осеннем съезде Компартии Китая.
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