Операция «под фальшивым флагом». Что начинают понимать россияне о войне 9 мая, 20:13 NV Премиум Путин попытался продемонстрировать мужество и решительность, руководя этим перформансом (Фото:REUTERS)

Мрачное смирение с перспективой долгой войны, которое Путин стремится укрепить в сознании российского общества, подрывается предчувствием того, что эта война не принесет ничего похожего на победу

День победы в России продолжает находить отклик в российском обществе, и официальная пропаганда в последнее десятилетие постаралась изменить значение этого эмоционально насыщенного и торжественного дня памяти, превратив его в праздник милитаризма и ура-патриотизма. Лозунг «можем повторить» то и дело раздавался во время масштабных гуляний даже во время карантина, вызванного пандемией. Но в этом году все не так.

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Во многих российских городах были отменены военные парады, а массовая акция «Бессмертного полка», собиравшая большие колонны людей, несущих портреты погибших во Второй мировой войне родственников, отменена даже в Москве. Официально эти изменения объяснялись как реакция, вызванная соображениями безопасности; однако на самом деле они, возможно, больше касаются непреднамеренного разоблачения десятков тысяч жертв в продолжающейся войне против Украины.

Тем не менее главный военный парад прошел на Красной площади в Москве, и президент Владимир Путин попытался продемонстрировать мужество и решительность, руководя этим перформансом. Это представление было подкреплено шокирующей атакой беспилотников на Кремль ранним утром 3 мая с двумя взрывами над куполом Сенатского дворца. Государственный флаг на куполе не был поврежден, и обстоятельства этого инцидента остаются неясными, есть большие подозрения, что это была операция под «фальшивым флагом», направленная на дискредитацию украинского руководства.