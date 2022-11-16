Путин на краю пропасти. Какой шанс появился у Украины 16 ноября, 08:40 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Путин сейчас балансирует на краю пропасти, поэтому украинцев необходимо и дальше поддерживать в военном отношении (Фото:REUTERS)

Украинцы только что вернули себе крупнейший военный трофей России, город Херсон, и тем самым сделали важный шаг к изгнанию Путина из своего государства

Теперь Запад должен начать эскалацию, а не вести переговоры, потому что Украина продемонстрировала, что может и хочет довести дело до конца. Украинский героизм, национальная мобилизация, стойкость и готовность противостоять самому злонамеренному режиму в мире переворачивают мировой порядок — к лучшему.

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Россия была унижена, ее крепнущая ось зла развалилась на куски, ее статус разрушен, а ее геноцидный режим в конечном итоге рухнет, освободив регионы и национальные государства, находящиеся сейчас у нее на содержании или в рабстве. Путину не рады на этой неделе на G20 — непредвиденный исход, начало которому было положено, когда антикоррупционный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержал убедительную победу в 2019 году, а затем сказал в ночь выборов: «Я ещё официально не президент, но я — гражданин Украины, и я могу предложить всем странам бывшего Советского Союза посмотреть на нас. Все возможно!»

Высказывания Зеленского привели Путина в ярость, потому что он стал первым лидером постсоветской страны, у которого хватило смелости открыто призвать других бросить вызов Москве. Его слова нашли отклик,