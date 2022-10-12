Россия доведена до отчаяния. Что стоит за ударами по Киеву 12 октября, 10:31 Эксклюзив НВ

Успешная атака на Керченский мост явно задела Путина за живое

Если вам нужны признаки того, насколько плохо идет война России и под каким давлением находится Владимир Путин, то ракетные удары по Киеву и крупным городам Украины в последние дни — могут быть одними из них. Эти атаки не имеют военного значения; они не остановят успешное контрнаступление Украины на юге и востоке. Они просто пытаются запугать украинский народ. История говорит нам, что такой подход редко срабатывает.

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Успешная атака на Керченский мост явно задела Путина за живое. Мост был одним из знаковых проектов Путина и важным стратегическим объектом для российских вооруженных сил, обеспечивая его основное автомобильное и железнодорожное сообщение между материковой частью России и Крымским полуостровом.

Наряду с блестяще успешной демонстрацией украинских спецопераций, в которых Россия обвиняет внушающую страх украинскую разведку СБУ (которая теперь, похоже, признала это), это удар по мосту также стал показателем того, куда идет эта война. Не менее важным было решение России нанести ответный удар по гражданским объектам.

Исключительно с военной точки зрения операция по взрыву Керченского моста была эффективным нарушением снабжения противника в глубоком тылу в новейшей военной истории. По мосту ежедневно перевозились тысячи тонн грузов в Крым и на Херсонский фронт с баз в Ростове и его окрестностях, а также из Южного военного округа России.

История говорит нам, что такой подход редко срабатывает

Мост был частично вновь открыт со значительно уменьшенной пропускной способностью, с односторонней автомобильной полосой (ограниченной до 3,5 тонны для каждого транспортного средства) и одним железнодорожным путем. Есть ещё крупная военная и гражданская паромная переправа, но она компенсирует лишь часть потерянной пропускной способности Керченского моста.

Этот дефицит поставок теперь придется переправлять по дороге М14 на южном побережье оккупированной части Украины и по железным дорогам, уже серьезно поврежденным украинскими атаками. Они остаются уязвимыми,