Ядерный гамбит Путина. На что готова пойти Россия 21 июня, 20:13 NV Премиум

Путин пересек красную черту, разместив ядерное оружие в Беларуси. И держит Европу в заложниках, оккупировав гигантскую украинскую атомную электростанцию

Ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум Владимира Путина обернулся таким же фиаско, как и российская «специальная военная операция» или состояние экономики РФ. Крупные политические и деловые лидеры попросту бойкотировали мероприятие, а участникам предложили привезти с собой наличные деньги, поскольку иностранные банковские карты больше не работают в России.

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Зарубежная пресса была запрещена, но это не помешало Путину в течение 90 минут разглагольствовать о том, как хорошо идёт его война и как хорошо развивается его экономика, и снова намекнуть, что Россия может «теоретически» применить ядерное оружие. А на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Путин намерен взорвать крупнейшую в Украине атомную электростанцию, чтобы помешать контрнаступлению Киева.

Когда его попросили прокомментировать эту возможность, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы продолжим очень внимательно следить за ситуацией и не видим никаких признаков того, что Россия готовит применение ядерного оружия». Но промахнулся. Оккупированная атомная станция, которую можно взорвать, сама по себе становится ядерным оружием.

Последствия, вызванные этим, будут огромными. Как показано на одном из видео, радиоактивное облако распространится по многим странам — от России на востоке до Польши на западе — за 72 часа. Пострадают Украина, Беларусь, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Сербия, Венгрия, Словакия, Чехия и Россия.