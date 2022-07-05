Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

5 июля, 07:13
Эксклюзив НВ

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

Однако не силовыми методами, тем более, Лукашенко всякий раз дает ему понять, что и так подчиняется. Это очень интересный феномен. Поскольку Лукашенко больше всего нужна власть и ничего, кроме власти, его не интересует. Но Лукашенко кормится с ладошки Путина и поэтому зависим. Понимает, что угроза его, лукашенковской, власти, больше всего исходит с востока, чем запада.

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Если Путин не сможет выиграть украинскую войну или не сможет нарисовать убедительную картинку победы с помощью пропаганды, то ему придется своему истеблишменту, избирателю, мафии, представить какую-то другую победу. Если «Акела промахнулся», то его должны сожрать, по правилам волчьей стаи. Вот Путину нужно обязательно доказывать, что он не промахнулся. Нужно поэтому формально убедительно и наглядно присоединить Беларусь к России. И Лукашенко чутьем своим это прекрасно чувствует. Он понимает, что основная угроза для его персональной власти, это Путин.

Лукашенко сейчас решает чрезвычайно сложную задачу. При власти он 28 лет. Все это время он и доит кремлевскую корову, и изворачивается от ее рогов — сохраняет свой суверенитет.

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Дмитрий Орешкин Война России против Украины

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