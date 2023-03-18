Это безумие. Что произошло с Путиным и Нетаньяху и какое будущее их ждет 18 марта, 07:13 Эксклюзив NV И Путин, и Нетаньяху считают себя великими шахматистами-стратегами в мире, где, по их мнению, все остальные умеют играть только в шашки (Фото:Коллаж NV)

Меня просто шокирует, как много общего сейчас между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху

Оба считают себя великими шахматистами-стратегами в мире, где, по их мнению, все остальные умеют играть только в шашки. И все же оба они совершенно неправильно понимают мир, в котором они живут.

Видео дня

На самом деле, они так плохо его понимают, что кажется, словно каждый из них играет не в шахматы или шашки, а в русскую рулетку — причём, в одиночку. Русская рулетка не предназначена для игры в одиночку, но они оба играют именно так.

Путин думал, что сможет захватить Киев за несколько дней и таким образом — при очень низких затратах — использовать российскую экспансию в Украину, чтобы навсегда затормозить экспансию Европейского Союза и НАТО. Возможно, он был бы близок к этому, если бы не его изоляция и самообман, приведшие к тому, что он ошибся в собственной армии, ошибся в армии Украины, ошибся в союзниках по НАТО, ошибся в Джо Байдене, ошибся в украинском народе, ошибся в Швеции, ошибся в Финляндии, ошибся в Польше, ошибся в Германии и ошибся в Европейском Союзе. Попутно он превратил Россию в энергетическую колонию Китая и просителя иранских беспилотников.

Для человека, который находится на вершине Кремля с 1999 года, это целая куча ошибок.