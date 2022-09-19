Приближается опасный момент. Как сдержать и победить Путина 19 сентября, 21:08 Эксклюзив НВ Фредерик Кемп: Влияние Путина ослабевает и варианты действий у него заканчиваются (Фото:REUTERS)

В период максимальной опасности для Украины есть возможность спасти ее — если друзья Украины этим моментом воспользуются

Для мира в войне российского президента Владимира Путина против Украины, которая длится уже седьмой месяц, наступает момент максимальной опасности — и в то же время — максимальной возможности.

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Почему это момент максимальной опасности? Потому что Путин так сокрушительно потерпел неудачу в погоне за своей бредовой навязчивой идеей, побудившей его начать 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину. Идея состояла в том, чтобы восстановить некий современный вариант российской империи с Киевом как ее центральным элементом, оставив таким образом, после себя след в истории.

По мере того как храбрость и стойкость украинцев превращают его высокомерие в унижение, возрастает опасность того, что Путин может применить оружие массового поражения, включая тактическое ядерное, чтобы подавить Украину и поразить ее союзников. Ведь влияние Путина ослабевает и варианты действий у него заканчиваются.

Это создает момент максимальной возможности для мировых лидеров на заседании Генассамблеи ООН, первой — с тех пор, как Путин начал свою войну.

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