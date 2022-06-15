Отход Путина от дел. Что происходит внутри российской элиты? 15 июня, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Павел Баев: Утверждая монополию на принятие решений, Путин увеличил свое присутствие в общественном пространстве (Фото:REUTERS)

Российские элиты внешне демонстрируют лояльность Путину, но готовятся к его уходу

Полномасштабное вторжение в Украину, организованное российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля, стало шоком для многих групп российской элиты. Они все еще оценивают последствия этого самодержавного решения и адаптируются к быстро ухудшающейся политической и экономической обстановке. Между тем, Путин упорствует в жесткой конфронтации с Западом и, видимо, ожидает, что международные санкции, которые лично направлены против многих бенефициаров его режима, усилят консолидацию элит внутри «кремлевской крепости».

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Утверждая монополию на принятие решений, Путин увеличил свое присутствие в общественном пространстве на прошлой неделе и, в частности, сравнил себя с царем Петром I. Сравнение с царем-реформатором во многом ошибочно, но одним из поучительных напоминаний является то, что смерть Петра, в возрасте 52 лет, дала начало периоду ожесточенной борьбы элит. Своеобразная одержимость Путина собственным здоровьем является предметом многочисленных спекуляций и бесчисленных шуток. Тем не менее, все заинтересованные в стабильности российского государства стороны должны иметь планы на случай его внезапного ухода.

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