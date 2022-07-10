Самый главный вопрос. Победит ли Украина в войне? 10 июля, 07:21 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Одним из вариантов для Путина было бы объявить всеобщую мобилизацию, но он не хочет этого делать (Фото:REUTERS)

В течение следующих нескольких недель мы начнем понимать, сможет ли Украина взять на себя инициативу и навязать России свои приоритеты

«Презирай врага стратегически, но уважай его тактически»

Мао Цзедун

В своей первой колонке после начала российско-украинской войны я утверждал, что Владимир Путин допустил огромную ошибку и что Россия не сможет победить. Я пришел к такому выводу отчасти потому, что Москва, очевидно, не достигла своих непосредственных целей, когда 24 февраля воспользовалась преимуществами неожиданности. Я был осторожен в отношении того, как будет развиваться ситуация на поле боя, поскольку предполагал, что россияне скоро научатся приспосабливаться к украинской тактике и возможностям.

Видео дня

В моем втором посте от 27 февраля меня больше впечатлила некомпетентность российских военных, и я попытался объяснить, почему это будет продолжать влиять на боевые характеристики россиян.

Я считал, что Путин потерпит неудачу, потому что все это предприятие было начато на основе ошибочного представления об Украине как о стране, в которой нет ни законного правительства, ни национальной идентичности, и поэтому она может быстро рухнуть. В этот первый день он рассчитывал свергнуть украинское правительство и заменить его марионеточным. Даже если бы этот план удался, украинцы, вероятно, продолжили бы борьбу против российской оккупации. Но мы можем себе представить, что если бы Зеленский был убит или похищен, русские сказали бы этому послушному правительству позвать российские силы для устранения «нацистских» узурпаторов в Киеве, хотя, конечно, приглашение имело бы обратную силу. Это то, что произошло в Афганистане в декабре 1979 года, когда Советский Союз устранил в Кабуле одного лидера, поставив вместо него другого, что впоследствии потребовало военного вмешательства, которое уже готовилось.

Выживание Зеленского и его правительства стало первой серьезной неудачей в реализации планов России. Их нарратив был еще больше подорван, когда те, кто якобы был освобожден, продемонстрировали отсутствие энтузиазма по поводу оккупации. Это дало сторонникам Украины на Западе жизненно важный сигнал о том, что россияне столкнутся с серьезным сопротивлением. Вскоре Зеленский разработал собственный мощный нарратив о том, что для победы над русскими необходимо больше оружия («Мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы»). Необходимость в большем количестве и лучшем оружии, а также в боеприпасах к нему была его четким и последовательным посланием в течение последних четырех месяцев.

Значение победы

Я также отметил в том первом тексте, что «победа» — это скорее политическое понятие, чем военное. К 25 марта, когда министерство обороны России заявило, что уходит с севера Украины, чтобы сосредоточиться на Донбассе, потребовалось новое определение победы России, которое неизбежно было бы менее амбициозным, чем исходное определение, и более размытым. Эта расплывчатость так и не развеялась. Целью, наиболее соответствующей последним операциям, является захват Луганской, Донецкой и Херсонской области с целью их возможной аннексии и русификации. Но россияне не только далеки от достижения этого (поскольку часть Донецкой области все еще находится в руках Украины, а позиция России в Херсонской области сильно оспаривается), но и потребуется явная капитуляция Украины, чтобы это послужило основанием для объявления победы. Этого не будет в ближайшее время.

Отрицание победы России не равнозначно победе Украины

Напротив, Зеленский ясно дал понять, что он имеет в виду под политической победой. Как минимум российские силы должны отойти на позиции 23 февраля. Желательно вернуть Украине анклавы в Донецке и Луганске. Крым в принципе должен быть возвращен, хотя в политическом и военном плане сделать это можно будет ценой больших усилий.

Чтобы добиться того, чтобы все это было вне досягаемости Украины и закрепить завоевания России, Путин мог бы предложить прекращение огня на основе нынешней расстановки сил. Это могло бы быть хитрым пропагандистским ходом, хотя предложение было бы отклонено. Военная перспектива для россиян, таким образом, представляет собой колеблющийся, спотыкающийся конфликт, длящийся какое-то время без окончательного завершения. Это создаст большие трудности для российских сил, поскольку им придется справляться с растущим повстанческим движением на оккупированных территориях и длинной линией обороны от украинских сил. Они надеются и ожидают, что все еще могут прийти к заключению мира путем переговоров не из-за того, что Украина капитулирует, а потому, что ее западные покровители устанут от войны и больших затрат, которые она налагает на их экономику.

В этом, как и в своем первоначальном гамбите в первый день войны, Путин недооценил стойкость своих противников. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет возрастать давление на Западе с целью положить конец конфликту. Тем не менее, во всяком случае, позиция Запада в последние недели ужесточилась, особенно после визита европейских лидеров в Киев 16 июня, а затем в ходе встреч Европейского совета, G7 и НАТО, на которых были сделаны громкие заявления о поддержке Украины. Были взяты такие обязательства, что поражение Украины будет выглядеть теперь как поражение НАТО.

Тем не менее, отрицание победы России не равнозначно победе Украины.

Затянувшаяся война означает продолжающиеся трудности и задержку восстановления экономики, а также риск ослабления международной поддержки и давления с целью достижения компромисса. Западные страны предусмотрительно готовятся к долгосрочной перспективе. Они также могут отметить обостряющиеся проблемы, стоящие перед российской экономикой. Но они предпочли бы, чтобы это не превратилось в соревновательную проверку на выносливость. Вот почему наряду с усилением политической поддержки Украины произошло усиление и военной поддержки. Жизненно необходимая новая техника поступает после трудного периода боевых действий для украинских вооруженных сил, когда они остро ощутили нехватку огневой мощи.

Будет ли этого достаточно, чтобы переломить ситуацию?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.