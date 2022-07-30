Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться? 30 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

В последних двух колонках я пытался объяснить, о чем эта война. Она вовсе не о нацистах, ядерном оружии и НАТО, она — о самоуправлении и выживании. Теперь я перехожу к вопросу о том, что происходит на поле боя.

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А происходит, на мой взгляд, вот что — Россия проигрывает.

Решение России вторгнуться в Украину было не только преступлением, но и ошибкой. Любому правительству трудно это признать (мы все ещё ждём вынесения решения по поводу фиаско Америки в войне в Ираке). Но особенно тяжело приходится тирану, чья власть основывается на его образе сильного человека с непогрешимым суждением. Россия достигла той стадии войны, в которой она воюет, потому что не воевать было бы для неё постыдно. И она быстро достигла этой стадии.

Война закончится только тогда, когда Путин поймет, что Россия ее проигрывает, в том смысле, что он поймет, что его личное положение находится под угрозой. Иными словами, тут нельзя все понимать буквально — речь идёт не об удерживаемых или утраченных территориях или о полученных или нанесенных потерях, речь о политической конъюнктуре, которую трудно точно уловить. Скорее всего, российское поражение будет выглядеть как момент в украинской войне, который поменяет настроения в России и создаст видимую напряженность внутри российского государства, тем самым вынуждая Путина изменить его историю. Возможно ли это?

Безусловно, Путин может изменить свою историю. Он делает это постоянно. Собственно, так он и управляет. Он изменил свою историю, когда в последний раз вторгся в Украину и не смог достичь своих целей. Переход от тезиса «вторжение в Украину невозможно» к тезису «вторжение в Украину неизбежно» в феврале этого года произошел с оруэлловской стремительностью. И он может снова менять нарративы (до тех пор, пока ситуация окончательно не выйдет из-под контроля). Но он не изменит историю, пока ему не придется это сделать, и только украинские успехи могут заставить его пойти на это.

Могут ли украинцы продемонстрировать необходимый импульс на поле боя? Я думаю, что это вероятно, но сначала я хочу признать одну очень важную вещь. Войны предсказуемо непредсказуемы. Они происходят во времени и в конкретном пространстве, в телах и в умах, в сферах, которые нелегко отразить на картах или в учебниках — и какое-то неожиданное событие может неожиданно вмешаться, преломив войну под каким-то странным углом — и все изменить.

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