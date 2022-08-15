Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма

Американский философ, политический экономист

Самая большая слабость США

15 августа, 21:02
Эксклюзив НВ
Фрэнсис Фукуяма: Президент США Джо Байден начал добиваться центристских позиций в экономической и социальной политике (Фото:REUTERS)

Фрэнсис Фукуяма: Президент США Джо Байден начал добиваться центристских позиций в экономической и социальной политике (Фото:REUTERS)

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

Колонка опубликована с разрешения редакции. Впервые напечатано на americanpurpose.com

Поляризация — резкое разделение американского общества между красными (республиканцами) и синими (демократами) — сегодня является самой большой слабостью Соединенных Штатов как страны. В настоящее время мы сталкиваемся со многими проблемами, связанными с инфляцией, расовым и гендерным неравенством, преступностью, употреблением наркотиков, изменением климата, иммиграцией и т. д.

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И, похоже, что все эти проблемы станет все сложнее, если не невозможно решить, если американцы принципиально не доверяют друг другу и пытаются заблокировать любое решение, предлагаемое другой стороной. Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить эти разногласия, и начал действовать геополитически в тот момент, когда решил, что Соединенные Штаты слишком слабы и озабочены собой, чтобы эффективно реагировать.

Многие люди признавали центральную роль поляризации и предлагали решения, как выйти из нее. Среди них: институциональные изменения, особенно в законах о выборах, которые реструктурируют систему стимулов, в соответствии с которыми действуют политики; рост третьей, центристской партии, захватывающей золотую середину крайних крыльев двух существующих партий; и массовые народные движения для построения модерирования и понимания «снизу вверх». Все это станет важными компонентами деполяризации, но ни один из них не будет достаточным сам по себе или не проявят себя достаточно быстро, чтобы решить проблему.

Путь выхода из поляризации должен быть политическим, учитывая характер американской демократической системы: то есть проведение выборов, меняющих соотношение политических сил, в которых одна партия решительно получает контроль над обеими палатами Конгресса и президентом и удерживает власть в течение двух или трёх избирательных циклов.

Такие перераспределения случаются редко, но в сочетании с другими предложенными путями они могут быть достижимы в ближайшие годы, если одна из двух сторон правильно разыграет свои карты.

Давайте рассмотрим различные предлагаемые решения поляризации, начиная с институциональных исправлений.

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Теги:   США Джо Байден Демократия Фрэнсис Фукуяма

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