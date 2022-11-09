Пригожин метит в кресло президента России. Почему молчит Путин? 9 ноября, 14:19 Эксклюзив НВ

Пригожин постепенно заполняет собою нишу президентскую. Не знаю, чем это закончится

Люди в РФ, которые непредвзято смотрят на вещи, понимают, что российская армия, насыщенная чмобиками, не стала сильнее. Она стала слабее и на глазах разваливается. И вот на этом фоне все более важными становятся Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Кстати, Пригожин уже полностью легализован. Так вот, эти чуваки фактически постепенно начинают заменять собою армию. Потому что там, где стоят вагнеровцы, там линия фронта почти не сдвигается, либо сдвигается понемножку даже в российскую пользу. То есть, Владимир Путин, видит, что его армия, его генералы — то есть, те, кто по долгу службы должен заниматься военными вопросами, ничего не могут, отступают. У них солдаты разбегаются, у них постоянная стрельба по своим, огромные потери и все такое прочее. А вот Пригожин… Ему задача поставлена, и он эту задачу решает. Как? Его дело, как хочет, так и решает, но решает. И вот, глядя на то, что происходит, все российские политологи в один голос говорят, что влияние Пригожина очень быстро растет.

Видео дня