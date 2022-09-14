Путин мог и не начинать войну, но его подвел комплекс фюрера? 14 сентября, 18:23

Чем жила страна 14 сентября 2022 года

● Путин мог и не начинать войну, но его подвел комплекс фюрера? В начале войны Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ, убеждал Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной по поводу ее отказа от вступления в НАТО (чего и требовал Кремль). И потому необходимость нападать на соседнее государство отпала. Однако российский диктатор отверг такую возможность и начал полномасштабное вторжение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех анонимных собеседников, приближенных к Кремлю. Мол, в ответ на сообщение Козака Путин заявил, что он расширил свои цели, вознамерившись аннексировать целые украинские регионы.

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Источники Reuters разошлись во мнениях, когда именно Путин отказался от «сделки Козака» — до начала полномасштабной войны или в первые ее дни.

Даже если бы Путин согласился на эти условия, остается неясным, закончилась бы война: Reuters не смогло независимо подтвердить, что президент Украины или высокопоставленные чиновники его команды поддерживали такую сделку.

Пресс-секретарь Кремля Песков сказал Reuters по поводу информации о «договоре Козака»: «Это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Ничего подобного никогда не было». Сам Козак не ответил на запросы о комментариях, направленные через Кремль.

А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил Reuters, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению, но не ответил на вопросы об их содержании и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута.

● Кремлевский Гитлер. Мир, по мнению секретаря Совбеза Алексея Данилова, наконец-то должен понять, что российский диктатор ничем не отличается от Гитлера. «Сейчас мы видим необходимость формирования антипутинской коалиции. Правда, ответом на российское вторжение в Украину стала встреча более 40 стран на американской военной базе в Рамштайне, в Германии, но речь идет о большем, о защите фундаментальных ценностей», — сказал он в интервью польскому ресурсу Wirtualna Polska.

● Что поразило Кремль, и не удивило Пентагон. Успешное контрнаступление ВСУ стало сюрпризом для российских оккупантов, но не удивило США и союзников. Такое заявление сделал спикер Пентагона генерал Пэт Райдер: «Я думаю, если кто и был удивлен… это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом».

Райдер отметил, что украинские военные использовали военные возможности, которые открылись на поле боя. Большое значение также сыграли поставки оружия. Генерал сообщил, что во время встречи в формате Рамштайн союзники договорились, что поставки будут сохранены и увеличены.

● Миру пора готовиться к развалу РФ. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что мир должен быть готов к развалу России.

«Становится все более очевидным, что Украина собирается выиграть эту войну и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Действительно, теперь я считаю, что есть подлинная вероятность того, что обнаруженные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца — не только его режима, но и самой Российской Федерации», — написал Ходжес в колонке для The Telegraph.

По мнению генерала, крах РФ может быть постепенным, но быстро может превратиться в внезапное, насильственное и неконтролируемое событие. «Если мы не подготовимся к этой возможности так же, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в нашу геополитику», — считает он.

● Зеленский в Изюме. Президент Владимир Зеленский побывал в деоккупированном недавно Изюме на Харьковщине (примерно в 15−20 км от линии фронта). Об этом сообщила в ФБ 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада: «Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины». В торжествах поучаствовал не только Зеленский, но и замминистра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город.

● На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области заработают мобильные следственно-прокурорские группы. Они станут расследовать преступления россиян.

● После разгрома кремлевские хотели поговорить. Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил. Но Киев отказался, сообщила France 24 Ольга Стефанишина, вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Потому что у Украины больше рычагов влияния, и переговоры она начнет только после того, как достигнет своих военных целей.

● В РФ «чистят» Путина и хотят мобилизацию. Кремль впервые с начала войны де-факто признал поражение своих войск в Украине (после контрнаступления ВСУ в Харьковской области), однако Москва сосредоточила усилия на том, чтобы снять любую ответственность за этот провал с Путина. Такие выводы озвучивает в своей сводке по итогам 13 сентября американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что теперь кремлевские чиновники и пропагандисты «широко обсуждают причины поражения России в Харьковской области». Такая смена риторики — это «заметное изменение» по сравнению с их прежней схемой освещения событий на фронте как «преувеличенных или сфабрикованных успехов России с минимальной детализацией».

В ISW обратили внимание на все чаще звучащие в РФ призывы объявить мобилизацию — включая слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова на первом осеннем заседании госдумы 13 сентября. Лидер Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов призвал к «мобилизации в головах», а глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что РФ продолжит борьбу в геополитической «схватке» с Западом. Три этих депутата ранее публично выступали за признание Путиным «независимости» «ДНР» и «ЛНР» и «сыграли важную роль в создании информационных условий для самого вторжения».

● Вашингтон вот-вот даст новую помощь. В ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи для украинской армии. «Я думаю, что в ближайшие дни вы сами увидите. Мы идем в ногу с украинцами, разговариваем с ними каждый день», — заявил по этому поводу Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям.

Кирби отметил, что предыдущие поставки показали свою эффективность во время успешного контрнаступления украинской армии. «Многие из систем, которые мы предоставили за последние несколько недель и месяцев, доказали свою эффективность в способности украинцев переходить в наступление, а также в обороне», — заявил он.

● Британцы обучают украинских военных. Около 5 тыс. украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины. Как сообщили в Генштабе ВСУ, программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.

Представители ВСУ получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности. В Генштабе уточнили, что в ближайшее время планируется расширение INTERFLEX: начинается учебный курс по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

● Русские продолжают биться о Донбасс. Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

При этом оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержания захваченных территорий и срыва активных действий украинских войск на отдельных направлениях.

● Российские оккупанты вернулись в захваченную, но недавно оставленную ими Кременную (запад Луганской области, чуть севернее Северодонецка) и создают там видимость массового присутствия. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Наибольшие потери — Донецкое и Харьковское направления. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, за минувшие сутки — 350. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2180 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 4665 (+3), артсистемы — 1290 (+11), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 311 (+0), средства ПВО — 167 (+2), самолеты — 246 (+2), вертолеты — 215 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня — 908 (+4) и многое другое.

● С начала украинского контрнаступления российская армия потеряла более 400 единиц военной техники, из которых 54% стали трофеями ВСУ.

● Контрнаступление на юге продолжается. Украинские силы установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. И контрнаступление ВСУ на юге продолжается, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. «Но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах», — отметила она.

С начала активных наступательных действий на юге ВСУ освободили 13 населенных пунктов и 500 кв. км территорий.

● Санкции не отменят. Cанкции ЕС против страны-агрессора РФ за вторжение в Украину останутся. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавившая, что вновь поедет в гости в Киев. «Настало время для нас проявить решимость, а не умиротворение», — сказала она, выступая в Европарламенте.

Это будет уже третий вояж фон дер Ляйен в Киев за время полномасштабной войны.

● Уверена в победе Украины. «Нам понадобится вся наша сила — времена впереди не будут легкими. На кону очень многое. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. Нас будут испытывать те, кто хочет использовать любые разногласия между нами, — заявила в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен. — Это не только война, начатая Россией против Украины, это война против нашей энергетики, нашей экономики, это война с нашими ценностями, с нашим будущим. Автократия против демократии». Она подчеркнула, что, благодаря солидарности стран ЕС с Украиной, глава кремлевского режима Путин по итогам своей войны потерпит поражение.

● Януковичу немного полегчало. Евросоюз снял часть санкций с беглого экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, которые были введены за растрату госсредств в 2014 году.

Еще в начале 2021-го премьер Денис Шмыгаль допустил отмену части санкций против Януковича и его соратников. Он объяснил это тем, что ограничительные меры уже сыграли свою роль и больше не имеют веса.

● Нефть и газ приносят теперь Кремлю меньше денег. Из-за западных санкций доходы РФ от экспорта энергоносителей упали до минимума за 14 месяцев на смотря на рост цен на нефть и газ. Об этом написало агентство Bloomberg. Ограничения вынудили Россию продавать нефть в Азию с большими скидками и уменьшать потоки газа в Европу.

В августе прибыль России от поставок нефти и газа упала до 671,9 млрд рублей или $11,1 млрд. По данным минфина РФ, это самый низкий уровень с июня 2021-го. По сравнению с июлем августовские доходы уменьшились на 13%.

В августе РФ получила прибыль от энергоресурсов на 3,4% меньше, чем годом ранее. Хотя цены на нефть марки Urals выросли почти на 10%.

Как пишет агентство, снижение доходов России от энергоресурсов, которые составляют треть нацбюджета, связано с отказом европейских покупателей покупать российскую нефть. При этом, доходы РФ от экспорта газа, цена на который выросла в Европе этим летом, не смогли полностью компенсировать падение доходов от нефти.

И для финала:

● Кабмин прогнозирует курс доллара 1 к 50, но не сразу. Правительство одобрило проект госбюджета на 2023 год, — теперь за документ возьмется Верховная Рада.

В проекте заложены такие прогнозные показатели. Доходы бюджета ожидаются на уровне 1,28 трлн грн, расходы — на уровне 2,57 трлн грн. На оборонный сектор направят более 1,1 трлн грн — почти 50% бюджета. Более трети бюджета сейчас помогают финансировать международные партнеры Украины. Номинальный ВВП составит 6,399 трлн грн. Кабмин ожидает реальный рост ВВП на 4,6%. Годовая инфляция (декабрь к декабрю 2023 г.) составит 30%. Средняя заработная плата составит, по мнению правительства, 18 508 грн. Безработица будет высокой — 28,2%.

В международной торговле ожидают отрицательное сальдо торгового баланса — «минус» $14,248 млрд. Cредний годовой курс нацвалюты составит, по прогнозу Кабмина, на уровне 42,2 грн/доллар. Впрочем, на конец года, как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, правительство ставит на 50 грн/доллар.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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