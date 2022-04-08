Ближайшие две недели станут решающими. Что происходит в окружении Путина 8 апреля, 22:34 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас в Кремле идет борьба между бешеными и прагматиками, и прагматики поняли, что никакого Харькова им не взять



То, что Россия меняет тактику, стало ясно уже 25 марта после выступления начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Сергея Рудского. Оно было даже по своему сенсационным. Задача там была сформулирована иначе, чем говорил верховный главнокомандующий. Он говорил — «мы не собираемся занимать города и никогда не планировали это», мол, задачей было только укрепить независимость ОРДЛО, расширить его до границ Луганской и Донецкой областей Украины. Многие тогда восприняли эти слова как некий обман украинской стороны для усыпления ее бдительности. Но за этим действительно последовал отвод войск из Киевской и Черниговской областей.

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Дело в том, что военные эксперты в Генштабе РФ давно осознали, и выступление Рудского показало, что они донесли это главнокомандующему, что задачи поставленные — оккупация всей Украины и так называемая денацификация — они невыполнимы. Армия не может их реализовать. Это — первый такой конфликт, который возник между главнокомандующим и генштабом РФ. Видимо, в результате было принято такое компромиссное решение, которое сейчас объявлено главным. Дать битву за Донбасс. Цель этой битвы очевидна — во-первых достичь какой-то иллюзии победы, которую можно будет продать населению. Например, сказать так: у нас задача была — спасти от геноцида донбасский народ, мы это сделали, мы во многом уничтожили военную инфраструктуру Украины. Украина не хочет вступать в НАТО. Украина действительно не хочет вступать в НАТО. Не потому, что Россия ей запрещает, а потому, что НАТО проявила себя как беспомощная и жалкая организация, и нужно надеяться не на НАТО, а на конкретную военную помощь отдельных держав — США и Великобритании, в первую очередь.

Во-вторых, какой-то победой на Донбассе Россия планирует усилить переговорные позиции с Украиной и добиться какого-то приемлемого результата, еще отвоеванного кусочка территории. Судя по всему, что они произносят и планируют, такой победой, например, считалось бы взятие Харькова.

Однако я согласен с мнением подавляющего большинства военных экспертов, и украинских, и западных, что Харьков они не возьмут.

Эта битва за Донбасс кончится таким же поражением, как и битва за Киев

Они не смогли его взять в начале войны, когда у них была более сильная позиция. Никаких резервов серьезных они не смогли мобилизовать. Подтянули разные российский части из Абхазии, Осетии, Карабаха. Африки, еще откуда-то. Поэтому эта битва за Донбасс кончится таким же вторым поражением, как и битва за Киев. Что приведет, на мой взгляд, к очень серьезной борьбе внутри путинского бункера вокруг одного вопроса — а кто виноват в поражениях? Или главнокомандующий, поставивший нелепые цели, или бездарные генералы, которые не смогли выполнить великих целей главнокомандующего.

Дмитрий Песков 7 апреля сделал странное заявление в интервью Sky News. Это говорит о том, что я сказал вначале — об острой борьбе, ведущейся в верхушке. Впервые (это многого стоит!) Кремль — Песков же спикер Кремля — признал significant losses (значительные потери), это трагедия, — он сказал. А потом он похвастался, что через несколько дней может быть заключено перемирие. Это меня наводит на другую мысль. Возможно, даже вот этот план — добиться какой-то победы мнимой и продать ее россиянам, тоже поставлен под вопрос. Возможно, генералы объяснили Путину, что Харьков взять нельзя. И Путин, а его устами Песков, ищут сейчас соглашения с Украиной. Но вряд ли после тех преступлений, которые совершает российская армия, Украина будет готова на какие-то соглашения. Сейчас язык изменился и в Вашингтоне. Вот уже два дня говорят о победе украинской. Раньше говорили, что надо максимально снабжать украинцев, чтобы они могли stand up (противостоять) России. А сейчас вот глава Госдепа США Энтони Блинкен первым заговорил, затем — представитель Пентагона, что нужно обеспечивать всем необходимым Украину для победы. И действительно сейчас дают зеленый свет на поставку тяжелых вооружений. Поэтому, пусть Москва ползает на коленях и просит перемирия.

Сейчас в Кремле идет борьба между бешеными и прагматиками, и прагматики поняли, что никакого Харькова им не взять. Бешеные может и пошлют армию на полное уничтожение. В любом случае, ближайшие две недели будут решающими.

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