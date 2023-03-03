Найджел Гулд-Дэвис

Найджел Гулд-Дэвис

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), редактор ежегодного стратегического обзора геополитики IISS

Две большие сделки Путина. Как война изменила Россию

3 марта, 06:51
Эксклюзив NV
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Неудачи Путина после полномасштабного вторжения в Украину трансформировали главную задачу Кремля (Фото:REUTERS)

Неудачи Путина после полномасштабного вторжения в Украину трансформировали главную задачу Кремля (Фото:REUTERS)

Перед войной у кремлевского режима была четкая авторитарная сделка с населением: не лезь в политику, и государство оставит тебя в покое. Что теперь?

Когда президент России Владимир Путин вторгся в Украину, он рассчитывал на быструю победу. Его неудача трансформировала главную задачу Кремля из работы над его переизбранием в 2024 году в мобилизацию человеческих и материальных ресурсов России для победы в крупной агрессивной войне. Этот фундаментальный сдвиг в политике нарушил давние договоренности с обществом и элитами. Это также истощает ресурсы, необходимые для ведения войны и поддержания внутреннего контроля.

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Сделка с обществом

Перед войной у режима была четкая авторитарная сделка с населением: не лезь в политику, и государство оставит тебя в покое. Несмотря на десятилетнее падение реальных доходов, это предложение оставалось убедительным для большинства россиян, особенно по мере ужесточения репрессий.

Теги:   Владимир Путин Кремль Война России против Украины

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