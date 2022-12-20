Все решения уже приняты. Зачем Путину нужен был визит к Лукашенко 20 декабря, 16:05 Эксклюзив НВ Дуэт — Путин-Лукашенко напоминает историю — как Гитлер зачитывался Муссолини, а затем спасал его (Фото:REUTERS)

Когда и как бросить в бой белорусов, будет решать Путин. Визит 19 декабря — это визит, рассчитанный, в первую очередь, на часть международного сообщества

Я читаю в сообщениях аналитиков, что, мол, Путин 19 декабря привез Лукашенко веские аргументы, чтобы тот все-таки вступил в войну против Украины. На самом деле никаких аргументов Путину не нужно.

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Согласно договоренностям, подписанным в рамках союзного государства, общей доктрине, межотраслевым соглашениям — вооруженные силы Республики Беларусь находятся под руководством Генштаба РФ. Когда и как использовать эти вооруженные силы, их потенциал, материально-техническую базу, вооружение, военную технику — решение принимается в Кремле.

А вот эти «маневры», которые совершает Лукашенко, министр обороны РБ, министр внутренних дел — это лишь попытка информационно уходить от ответственности, в том числе и перед белорусами. Потому что и сам Лукашенко, и вся эта камарилья прекрасно понимают, что с точки зрения национального права белорусского ни Лукашенко не является президентом, ни вся эта назначенная им банда не могут считаться должностными лицами. Поэтому их ждет ответственность за преступления против собственного народа, против государства Республика Беларусь.

Когда и как бросить в бой белорусов, будет решать Путин. Визит 19 декабря — это визит, рассчитанный, в первую очередь, на часть международного сообщества, уже подготовленную к тому, что Путин способен к каким-то переговорам. Также для собственного потребителя, которому меняют нарратив. Обратите внимание на тезисы, озвученные Путиным в Минске. Если бы не знали, на что он способен, то хоть к ране прикладывай. Но я еще раз подчеркну: это попытка изменить нарратив как для международного сообщества, так и для всего мира.

Главная работа будет проводиться в эти дни на уровне генштабов

А что касается Лукашенко, то он уже давным-давно лежит на животике и ерзает ножками, ожидая, что будет делать Путин и с ним, и с Беларусью, и с белорусами, и с вооруженными силами РБ. Поэтому несмотря на то, что армия эта находится в очень слабом состоянии, что чмобиков, которых туда завезли, еще ничему толком не научили, никогда ни таких, как Путин, ни таких, как Лукашенко, не интересовало, в каком состоянии находятся солдаты.

Они в любой момент могут их бросить против Украины. И абсолютно прав командующий ВСУ в том, что оттуда исходит колоссальная опасность не только с точки зрения живой силы, но и со стороны ракетно-космических войск. Поскольку наличие там бывшей компоненты СССР, ракетных систем залпового огня, совместных разработок белорусско-китайских, уже не говорю о том, что завезли комплексы С-300 и так далее, несет для Украины колоссальную опасность. Поэтому ни в коем случае не нужно ослаблять потенциал войск, держащих под контролем северную границу Украины. Потому что такие диктаторы, как Путин и Лукашенко, ради собственного спасения могут бросить в любой момент в эту войну подчиняющиеся им силы.

Когда смотришь на этот разыгрываемый в информационном поле спектакль, вспоминаешь историю — как Гитлер зачитывался Муссолини, потом как Муссолини не мог ничего сделать, потому что, анекдотично, армия итальянская ни на что не была способна, и потом, как тот же Гитлер спасал Муссолини.

Этот дуэт — Путин-Лукашенко — позорная карликовая версия фюрера и дуче, точно так же издевавшихся — один над немецким, а второй над итальянским народом. Тем более что в данной ситуации то, что делает Путин, и то, как ему подгавкивает Лукашенко, несет в себе колоссальный потенциал преступления против цивилизованной Европы. И вот я бы хотел обратить внимание на эту вещь, потому что ее упускают сейчас. Украина в силу того, что девятый год находится в состоянии войны, она так или иначе готова к этой войне.

Здесь хочется спросить, а другие соседи, в том числе представляющие НАТО, они готовы? Потому что для обоих этих фюреров, когда их СМИ уже более трех лет рассказывают, что Россия воюет против НАТО, неважно, куда нанести удар — по Украине, Польше, Литве, Латвии или еще куда-нибудь. Поэтому не надо со счетов сбрасывать и то, что там могут вестись разговоры и на эту тему.

И главное будет происходить не в разговорах Путина и Лукашенко. Там уже все ясно. Потому что визит Путина — это, в том числе, признание того, что все решения приняты по поводу участия в войне. А другое дело, что нужно на этом еще получить определенную информационную выгоду. А вот главная работа будет проводиться в эти дни на уровне генштабов, разведок, разработки оперативно-тактических операций, диверсионной работы.

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