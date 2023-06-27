Если Пригожин не поплатится за свой бунт. Что теперь с Путиным? 27 июня, 14:03 NV Премиум

Бунт Пригожина нужно рассматривать в нескольких контекстах

Во-первых, война против Украины разделила элиту в РФ на две фракции — ястребов, которые не хотят ничего, кроме завоевания Киева и военного парада на Крещатике, и клептократов, которые хотят вернуться в мир, каким он был до 24 февраля 2022 года. Ничего из этого не произойдет, поэтому не рад никто. Из этих двух фракций ястребы — намного сильнее и представляют более серьезную угрозу режиму. Это поставило Путина в очень шаткое положение независимо от того, как разрешится бунт Пригожина.

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Во-вторых, бунт Пригожина также иллюстрирует опасности путинской «внешней политики венчурного капитала», которая передает ключевые задачи номинально представителям частного сектора, не входящим в обычную цепочку подчинения. Российская система основана не на институтах, а на неформальных сетях покровительства, где Путин — главный арбитр. Когда Путин силен, этот подход работает до определенного момента. Но когда Путин ослаблен, это может выйти из-под контроля.

Политические перемены в России происходят при наличии трех факторов

В-третьих, кажется, что крыша Пригожина в этой неформальной системе уже протекает над ним. Генерал Сергей Суровикин и чеченский лидер Рамзан Кадыров уже отреклись от него. Также трудно представить другого предполагаемого союзника, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, который встанет на сторону Пригожина, а не Путина. Вероятно, этим и объясняется тактическое отступление Пригожина. Но даже если острый кризис разрешен, его первопричина продолжит ослаблять режим.

В-четвертых, если Пригожин не поплатится за свой бунт, над путинским режимом нависнет серьезная опасность. Это связано с тем, что политические перемены в России происходят при наличии трех факторов: разделенной элиты (есть), недовольного общества (есть) и отсутствия страха. Если из уравнения убрать страх, тогда режим окажется в опасности.

И наконец, этот кризис еще больше подорвет боевые возможности России в Украине с развитием Киевом своего контрнаступления. Российская элита не ведет себя так, будто ожидает выиграть в этой войне.

Перевод NV

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