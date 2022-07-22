Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

22 июля, 20:13
Эксклюзив НВ
Дайан Фрэнсис: Ирония в том, что война, которую ведет Путин, чтобы заставить украинцев стать россиянами, приводит к тому, что россияне покидают Россию толпами (Фото:REUTERS)

Дайан Фрэнсис: Ирония в том, что война, которую ведет Путин, чтобы заставить украинцев стать россиянами, приводит к тому, что россияне покидают Россию толпами (Фото:REUTERS)

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

Мой друг, Джордж Кохон из Торонто, открыл McDonald’s в России, что было удивительным триумфом во время Холодной войны. В тогдашней советской республике начинался экономический кризис, не было опыта в бизнесе, сельском хозяйстве или маркетинге, но первый ресторан открылся в Москве на Пушкинской площади в январе 1990 года. Уже в 2012 году Кохон написал увлекательную книгу под названием To Russia With Fries (В Россию с картошкой фри) о проблемах и, в конечном итоге, истории успеха, разросшейся в сеть из 847 ресторанов и 62 тыс. сотрудников. Но в этом году, после жестокого нападения на Украину, золотые арки буквы М объявили о закрытии всех российских ресторанов в знак протеста и выставили бизнес на продажу. Уход McDonald’s был столь же значимым, как и открытие в 1990 году, и вызвал спонтанный исход более чем 1000 иностранных корпораций из страны-агрессора. Россия идет ко дну.

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Теги:   Владимир Путин Санкции Запада Экономика РФ Война России против Украины

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