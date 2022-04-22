Путин замкнул всю войну на себя 22 апреля, 21:26 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 22 апреля 2022 года

● Обманутый Путин замкнул всю войну на себя. Российский диктатор Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной. И самостоятельно отдавать все приказы. Такое мнение высказал журналист Bellingcat Христо Грозев.

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● Путин, уточнил Грозев, не может не видеть, что все, что ему было обещано, практически гарантировалось относительно Украины — не выполнено. В частности, внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала.

● Эрдоган свяжет Зеленского и Путина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

● «Наши друзья свяжутся с ними сегодня, мы планируем провести повторный разговор с Путиным и Зеленским сегодня или завтра. С помощью этих звонков мы планируем вывести процесс в Стамбуле на уровень лидеров», — сказал Эрдоган. Он считает, что процесс переговоров «не лишен надежды».

● Шойгу и Путин занялись самообманом. В Госдепе США назвали дезинформацией российские заявления о «победе» и «освобождении» города Мариуполь.

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● Целью этих заявлений, как пояснил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, является отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и их неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

● «Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя», — написал американский президент Джо Байден у себя в Twitter.

● Накануне выведенный из анабиоза министр обороны РФ Шойгу на встрече с Путиным доложил, что его войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории завода Азовсталь. В ответ неумолимо сползающий в анабиоз глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным.

● Почему Кремль отступился от Азовстали. Решение российского диктатора отказаться от штурма Азовстали и перейти к его блокаде может говорить о желании сдержать сопротивление украинских военных в Мариуполе, заявили в Минобороны Британии. А это, в свою очередь, даст возможность высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

● Путин, как всегда, солгал. РФ не отказалась от штурма завода Азовсталь в Мариуполе, считает Вадим Скибицкий, представитель разведки Минобороны Украины.

● Войска РФ действительно могут отказаться от широкомасштабного наступления, но есть одно «но». «По нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в частности ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление», — отметил Скибицкий.

● У Шойгу планируют захват всего юга Украины и угрожают Молдове. Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. Об этом, как сообщили СМИ страны-агрессора, заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа РФ. По его словам, контроль над югом Украины даст Москве еще один выход в непризнанное Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

● Москва теряется в целях войны в Украине: все начиналось с денационализации и остановки НАТО, далее Лавров озвучил идею положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире», затем была фраза про «освободить Донбасс». Следующим этапом этой карусели заявлений стали слова пресс-секретаря Кремля Пескова о разгроме националистических батальонов.

● Ответ Банковой: многие планы Кремля уже разрушены. Украинская власть быстро отозвалась на информацию о новых целях врага. «Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа», — написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

● Бьют своих, чтобы свои же боялись. После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота (ЧФ) РФ Москва Кремль приступил к очередной фазе репрессий против командования армии и флота.

● По информации украинской военной разведки, в РФ отстранили от должности и арестовали командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба — первого замкомандующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

● Кроме того, в РФ отстранили от должности командующих 6-й армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, 1-й танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя и одного из заместителей командующего.

● Мощная помощь из-за океана. В новом пакете военной помощи США для Украины — мощные оборонительные инструменты для военных, рассказал президент Владимир Зеленский. «Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для нашего государства. Благодарны за это. Этот пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали», — уточнил глава государства.

● Накануне Джо Байден объявил о выделении новой порции военной помощи Украине — на $800 млн.

● В Киев летят боевые «призраки». Пентагон поставит Украине новейшие боевые беспилотники Ghost. Как пояснил официальный представитель ведомства Джон Кирби, они «очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас на Донбассе».

● О новых беспилотниках известно мало (нет информации о дальности их действия и точных технических характеристиках). Однако, по словам Кирби, они предназначены в основном для поражения боевых целей, хотя также могут использоваться для наблюдения.

● Спецчеловек для ленд-лиза. Белый дом нанял генерал-полковника в отставке Терри Вольфа, чтобы координировать предоставление оружия Украине, написал CNN со ссылкой на двух чиновников администрации. У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Госдепе и Совете нацбезопасности США.

● Британия предлагает Польше обмен в пользу Украины. Лондон рассматривает возможность отправить свои танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава могла передать Украине тяжелое вооружение. Об этом сообщило ВВС. «Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют часть своих танков Т-72 [советского производства] в Украину», — сказал по этому поводу премьер Великобритании Борис Джонсон.

● А еще Джонсон предположил, что война в Украине может затянуться до конца следующего года.

● Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно.

Кто-то дает оружие сейчас — и Украине, а кто-то вооружил в свое время россиян:

● Французы вооружили армию РФ. Оккупанты расстреливали мирных украинцев из оружия, компоненты которого РФ закупила у Франции в 2015 году в обход санкций. Об этом написал в Twitter cоветник главы ОП Михаил Подоляк.

● Подоляк опубликовал видео от главреда сайта InfoCar.ua Павла Кащука из освобожденных районов Киевской области. Тот показал машины БМД-4 российской армии, захваченные ВСУ в Ворзеле. Данная техника стала производиться в 2015-м (уже после ввода санкций против РФ), а компоненты и технологии системы управления огнем для нее страна-агрессор приобрела у французской компании Thales.

● Санкции так просто не отменят. Мир, который не закреплен соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций, уверяет канцлер Германии Олаф Шольц. «Россия испытывает драматические проблемы, санкции наносят огромный ущерб российской экономике, цепь военных поражений больше не может украшаться государственной пропагандой. Холодный мир, не скрепленный соглашением, не освободит Россию от режима санкций», — сказал он.

● По словам Шольца, Путин находится под большим давлением.

При этом:

● Германия не откажется от российского газа. Эмбарго на российские энергоносители не завершит войну в Украине, пояснил журналу Spiegel все тот же немецкий канцлер Германии Олаф Шольц. Германия, по его мнению, не сможет отказаться от российского газа, — это может сильно навредить экономике страны и всей Европе.

● «Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-первых, они действуют так, будто мы думаем только о зарабатывании денег. Однако мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллиона рабочих мест и производств, которые больше никогда не восстановятся… Вот почему мы не можем этого допустить. Кто-то вообще думает о глобальных последствиях?», — отметил канцлер.

● Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что прекратит импорт нефти из РФ до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа.

● Токио официально признал Курилы оккупированными. МИД Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией. Такое определение содержится в новом выпуске Синей книги по дипломатии — правительственного справочника о внешней политике страны, который Токио издает ежегодно, начиная с 1957-го.

● Крупнейшее преступление россиян. В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить 3−9 тыс. тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщил Мариупольский горсовет: «На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше».

● 1 тыс. жертв оккупантов на Киевщине. В Киевской области после деоккупации правоохранители обнаружили тела 1084 гражданских лиц. Об этом заявил начальник полиции региона Андрей Небитов. Более 300 тел не идентифицированы. От 50 до 75% жертв были убиты из стрелкового оружия: пулеметов, снайперских винтовок, автоматов (в зависимости от населенного пункта).

● Обнаружены неизвестные захоронения. В Бородянке, на территории местной больницы, обнаружили тела двух товарищей 35-ти лет и девочки 15 лет, которых жестоко расстреляли оккупанты. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

● На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек — четверо мужчин и две женщины. Одному человеку оккупанты переехали БТРом голову.

● Еще одно место захоронения было обнаружено на Гавронщине. Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, которые пытались эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения.

● Украина станет искать военных преступников из РФ. В Украине создали специальный орган, который будет заниматься поиском российских военных преступников для привлечения их к ответственности, в какой бы точке мира те не скрывались. Об этом рассказал Алексей Данилов, секретарь Совбеза.

● Ликвидированы 21,2 тыс. россиян. С начала войны Россия потеряла в Украине, по данным нашего Генштаба, около 21,2 тыс. солдат.

● Также оккупанты лишились более 5,6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 838 ед., боевых бронированных машин — 2162 ед., артсистем — 397 ед., РСЗО — 138 ед., средств ПВО — 69 ед., самолетов — 176 ед., вертолетов — 153 ед. и много другого.

● В РФ признали большие потери. Один из прокремлевских пропагандистских ресурсов Readovka сообщил, что потери российской армии уже превысили 20 тыс. человек. Такая информация, со ссылкой на «закрытый брифинг Минобороны РФ», появилась на странице Readovka ВКонтакте.

● «Невозвратные потери с российской стороны составляют 13 414 солдат, еще около 7000 человек считаются пропавшими без вести. Заместитель министра обороны отметил, что в данный момент подсчет количества погибших затруднен из-за интенсивности боевых действий и недоступности к телам на месте сражений», — было написано на странице Readovka.

● Спустя некоторое время пост удалили.

● Украинцев хотят призывать в армию врага? Войска оккупантов блокируют выезд мужчин призывного возраста с территорий временно захваченных Херсонский и Запорожской областей, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. «Для пополнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой „мобилизации“ в Херсонской и Запорожской областях», — пояснил он.

● А еще российские власти полностью закроют с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма, сообщил Генштаб ВСУ, — ради того, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на захваченном полуострове.

● Партизаны в Мелитополе взялись за работу. Украинские партизаны, действующие на территории Запорожской области, самостоятельно ликвидировали в оккупированном Мелитополе около сотни представителей армии противника. Об этом со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины сообщил мелитопольский мэр Иван Федоров.

● Ан-26 не долетел до цели. Утром в Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс. В областной администрации сообщили: один человек погиб, еще двое получили травмы. Причины аварии пока не установлены.

И для финала:

● На границе вновь задержали Суркиса. Таможенники задержали депутата ОПЗЖ Григория Суркиса на пункте пропуска Краковец, сообщила УП. По данным собеседника издания, бизнесмен пытался вывезти через «зеленый коридор» 13 наручных хронографов, которые он не указал в декларации.

● В начале войны Григорий Суркис вместе с братом Игорем, президентом киевского Динамо, выехали из Украины в Венгрию на двух автомобилях. На выезде они не задекларировали наличных, хотя на венгерской таможне оформили у себя сразу $17,6 млн.

● В отношении инспекторов таможенного поста Вилок на Закарпатье, которые без проверки выпустили из страны Суркисов, правоохранители начали уголовное производство.

● Уехал лечиться, часы оставил родине. Позже в пресс-службе Суркиса пояснили, что тот уехал из Украины для лечения. Во время пересечения границы у депутата, мол, были личные вещи, в частности, задекларированные часы. «После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу», — рассказали в пресс-службе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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