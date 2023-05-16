После ночной атаки на Киев. Что вдруг стало понятно о Путине 16 мая, 21:50 NV Премиум

Крушение российской концепции всемогущества ракетного вооружения я видел ночью из своего окна

Ракетный обстрел, который провела РФ в ночь с 15 на 16 мая, стал главной новостью последней недели. Поскольку это был наиболее ожесточенный ракетный обстрел украинской столицы, наверное, за всю войну. Может быть, только в самом начале полномасштабного вторжения было что-то более серьезное.

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Те, кто видел, то, что происходило сегодня ночью между тремя и четырьмя часами ночью в Киеве не дадут мне солгать. Над Киевом велся настоящий воздушный бой. Но главный итог всего этого — все до единой ракеты и все БПЛА были уничтожены, в том числе, были сбиты баллистические ракеты Искандер и гиперзвуковые ракеты Кинжал, которые, если верить российским источникам, сбить было абсолютно невозможно.

На мой взгляд, мотивация этой атаки была двоякой. С одной стороны, российские военно-воздушные силы очень хотели отомстить Украине за недавнюю потерю четырех самолетов и вертолетов, сбитых над Брянской областью в течение нескольких минут, а также хотели отомстить за гибель 11 штурманов и летчиков-пилотов, погибших в результате этой операции.

Вторая, отчасти, похоже, тоже связана с честью, если угодно. Россияне недавно запустили по Киеву вот эту самую гиперзвуковую ракету Кинжал. ПВО эту ракету сбили с помощью системы Patriot. Показали эту ракету уничтоженную. И у Путина, скорее всего, появились вопросы как к разработчикам этой ракеты, к тем, кто ее делал, и к тем, кто ее запускал, то есть, к военным. Почему и что будет дальше?