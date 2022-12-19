Событие, которое изменит ход войны? Зачем Путин летит в Минск 19 декабря, 13:10 Путин и Лукашенко встречаются очень часто, но в самой Беларуси российский президент не был уже три года (Фото:REUTERS)

19 декабря президент России Владимир Путин должен прилететь в Минск для переговоров с белорусским правителем Александром Лукашенко

Путин и Лукашенко встречаются очень часто, но в самой Беларуси российский президент не был уже три года. И именно это обстоятельство вызывает у многих вопрос: а не собирается ли Путин принудить белорусского диктатора к непосредственному участию в войне против Украины?

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По-моему, сама постановка такого вопроса уже вне политической логики. Если бы Путину нужно было усиливать давление на Лукашенко, ему гораздо комфортнее было бы делать это на собственной территории, а не в Беларуси — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

У российского президента есть масса возможностей снова и снова приглашать белорусского коллегу в гости, а вот у Лукашенко возможности отказываться от путинских приглашений нет, он полностью зависит от политической и экономической поддержки Москвы.

Тогда зачем Путин летит в Минск?

Во-первых, мест для официальных визитов у Путина не так и много, а «государственную деятельность» изображать надо. Каждый визит для Путина — демонстрация того, что международная изоляция России провалилась, просто теперь российские руководители общаются с «настоящими друзьями». А Александр Лукашенко это вообще приятель номер один.

Во-вторых, визит Путина необходим самому Лукашенко. После фальсификации президентских выборов 2020 года и подавления народных протестов у Лукашенко еще большие проблемы с легитимностью, чем у Путина. Лукашенко не признает президентом Беларуси большинство государств цивилизованного мира, даже их послы не вручают ему верительные грамоты. Приезд Путина в Минск — еще одна «демонстрация легитимности», визит «президента к президенту».

Очередное путинское путешествие не следует воспринимать как политическую сенсацию

Ну и также Лукашенко может продемонстрировать, что он все же не глава субъекта Российской Федерации, а руководитель настоящего государства, в которое с визитом приезжает сам Путин. Так что можно считать эту поездку российского президента в белорусскую столицу новогодним подарком Путина своему ближайшему союзнику в этой жестокой захватнической войне.

В-третьих, в этом визите действительно есть психологическая составляющая. Если в Киеве действительно опасаются нового нападения России на украинскую столицу уже этой зимой и участия в нападении белорусской армии, каждый новый контакт белорусского и российского правителей — тем более в Минске — приближает возможность такого нападения. Пусть в Киеве поволнуются, Путин любит создавать такие поводы для беспокойства, для него это тоже «спецоперация».

Ненависть обоих диктаторов к Украине

И именно поэтому очередное путинское путешествие не следует воспринимать как политическую сенсацию. Для Украины опасен сам тандем Путина и Лукашенко, ненависть обоих диктаторов к Украине и готовность посредством силы попытаться помешать украинцам строить собственное государство.

Но визит Путина в Минск остается на этом фоне скорее данью протоколу, чем событием, призванным изменить ход войны.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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