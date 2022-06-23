Гибридная война от Ленина к Путину 23 июня, 13:35 Цей матеріал також доступний українською

Спустя сто лет Кремль снова стороной в конфликте с Украиной представляет марионеточные ДНР и ЛНР, а войну против нашего государства пытается подать как гражданскую

Выступление Путина с объявлением о начале боевых действий, вскоре после бомбардировки украинских городов, включая столицу, наступление больших групп российских войск вдоль северных, восточных и южных границ — это про 24 февраля 2022 года. Именно этот день многие украинцы воспринимают как начало войны. И не только потому, что ее масштабы значительно больше по сравнению с 2014 годом, а потому что сразу затронули значительно большее количество людей. Действия России в это февральское утро значительно лучше вписываются в классические представления о войне, чем события февраля 2014 года.

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Хотя на самом деле именно тогда начался новый этап нашей столетней войны с Россией.

Сложно даже точно определить дату этого начала.

23 февраля, когда начались массовые пророссийские акции в Севастополе? Или 27-го, когда на его улицах появились «зеленые человечки» — русские спецназовцы? Или все же раньше — 20 февраля? Сама эта дата формально признана началом агрессии Верховной Радой Украины, она зафиксирована на ведомственной медали Минобороны России «За возвращение Крыма». Некоторые говорят, что началом стали массовые убийства активистов на Майдане, в которых, вероятно, участвовали российские военные.

Такая неопределенность даты начала агрессии в 2014 году не случайна. Так и задумывалось врагом.

Эту войну называют «гибридной», представляя ее новым способом реализации агрессивной политики. Но практически все ее инструменты испытывали российские руководители еще с ХVІІ-ХVІІІ веков.

Попытка закрепить свое влияние на украинских территориях через поддержку лояльных украинских политических сред, внутриполитический раскол украинского общества средствами пропаганды, наконец, открытое военное вмешательство, попытки представить агрессию как внутренний гражданский конфликт.

Все это уже было — так поддерживали инобережного гетмана против того, кто осмелился подняться против Москвы.

В это время начался новый этап нашей столетней войны с Россией

Наиболее ярко гибридный сценарий проявился в деятельности большевиков против Украинской Народной Республики во время Украинской революции 1917−1921 годов. Движение Украины к независимости считали опасным как белые, так и красные россияне. И потому прилагали все усилия, чтобы остановить украинцев.

И если первые еще пытались использовать политические инструменты, то большевики сразу приступили к вооруженным.

20 ноября 1917 года Центральная рада приняла Третий универсал, которым объявила создание Украинской Народной Республики. В ответ на этот шаг большевики ввели в Харьков войска под командой Антонова-Овсеенко. Под прикрытием тогдашних «зеленых человечков» здесь состоялось собрание, на котором заявили о создании другой УНР — советской. Дальше война против Украины велась руками большевиков, но от имени этой фиктивной народной республики. Очень знакомо, не правда ли?

На захваченных российскими войсками территориях Одесщины, Донетчины и Криворожья они объявили о создании местных советских республик, которым оказывали военную помощь.

Сто лет спустя Кремль снова стороной в конфликте с Украиной представляет марионеточные ДНР и ЛНР, а войну против нашего государства пытается подать как гражданскую.

Продвижение большевистских войск по украинским территориям сопровождалось тогдашним вариантом «русской весны» — мятежами агентуры под видом восстаний «трудящихся масс». Наступление с начала 1918 года украинцы смогли остановить с помощью немецких союзников. Но уже к концу года большевики восстановили его и опять-таки от имени фиктивной советской Украины.

Комиссар иностранных дел советской России Чичерин, так же нагло как через сто лет его преемник Лавров, утверждал: «Военные действия на украинской территории в настоящее время происходят между войсками Директории и войсками Украинского советского правительства, которое полностью независимо».

Большевистский вождь Ленин понимал: открытый захват Украины был мало реальным, поэтому прибег к маскировке агрессии. «Без этого, — говорил он, — наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в невозможное положение, и население не встречало бы их как освободителей».

В конце концов, большевикам удалось захватить Украину и установить коммунистический тоталитарный режим на следующие семьдесят лет.

После Второй мировой войны подобным образом через создание фиктивных промосковских правительств как альтернативы легитимным Кремль устанавливал власть в странах Центральной и Восточной Европы.

Спустя десятилетие после падения СССР российское руководство вновь приступило к гибридным методам войны с целью вернуть Украину в лоно империи.

Один из разработчиков новейшей концепции гибридной войны генерал Валерий Герасимов представлял их как ответ на такие коварные методы Запада, как «цветные революции», в том числе «арабскую весну».

Акцент сместился на использование политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер наряду с применением протестного потенциала местного населения. Все это должно сопровождаться скрытыми военными операциями, например методами информационной войны и задействованием спецназа". Этот текст российский генерал обнародовал в феврале 2013 года, за год перед тем, как эти методы снова начали воплощаться в Украине.

Ответ Украины на гибридную войну, которая началась в 2014-м, был правильным. Мы начали развертывать Вооруженные Силы, подавляли российскую агентуру и усилили информационную работу, направленную и на украинцев, и на мир. В результате Россия потеряла потенциал для развертывания гибридной войны.

Укрепление национальной идентичности жителей Украины нивелировало попытки Кремля разжечь новую «русскую весну». Влиятельные мировые политики не восприняли тезиса о гражданской войне в Украине.

В 2022 году Россия прибегла к открытому масштабному вторжению. Которое опять дало неожиданный для Путина результат — массовый отпор украинцев и поддержку Украины всем цивилизованным миром.

Так что Путину не удастся повторить успех Ленина в гибридной агрессии против Украины.

И мы победим в нашей столетней войне.

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