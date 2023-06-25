Это еще не финал. Что произошло между Путиным и Пригожиным 25 июня, 01:40

Этот бунт оказался бессмысленным, но не беспощадным. Пощады запросили обе стороны

Символ сегодняшних событий — пригожинский танк, застрявший в ростовском цирке. В итоге его «освободили» и увели в «лагеря».

Физически ощущаю вздох разочарования в украинских социальных сетях. Вагнеровцы остановились в 200 км от Москвы. Шоу со штурмом Москвы не состоялось. Лукашенко банкует.

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И у меня большое подозрение, что этому компромиссу способствовал большой и старший китайский брат. Был найден некий тайный компромисс, который остановил финал фарса с пригожинским бунтом. Этот бунт оказался бессмысленным, но не беспощадным. Пощады запросили обе стороны. Обе стороны понимали, что не могут однозначно выиграть, а проиграть явно боялись.

Извините за вульгарный жаргонизм (который в данной ситуации является единственно точным), но забздели и Путин и Пригожин. Пригожин понял, что не получил массовой поддержки для своей авантюры и осознавал, что даже если удастся прорваться в Москву, то он не сможет завоевать и удержать власть.

Путин в очередной раз показал свою слабость и уязвимость

А Путин, видимо, понял, что он может и не сдержать прорыв вагнеровцев в Москву. А утрата Москвы будет означать его фиаско, а через некоторое время и позорный финал. В итоге оба избежали худшего, но одновременно и Путин и Пригожин показали свою слабость, как и слабость современной России. Автоматического поражения России не будет. Нам еще предстоит долгая и упорная борьба с монстром российского империализма. Но этот империалистический упырь вновь показал свою внутреннюю слабость. Его надо дожимать. Шаг за шагом.

Что касается фарса с пригожинской авантюрой, то есть у меня ощущение, что это еще не финал. Путин не простит Пригожина. Внешне брутального, но внутренне трусливого позера устранят. Своим бунтом он унизил российского диктатора, который не простит такого своему бывшему «повару». Однако Путин в очередной раз показал свою слабость и уязвимость. Для российских элит и российских силовиков это уже диагноз. Устранять будут и Путина, но постепенно и внешне незаметно.

А нам нужно думать, как выбить российского врага с нашей земли и нейтрализовать российскую угрозу на будущее.

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