Майкл Джон Уильямс

Майкл Джон Уильямс

старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Брента Скоукрофта

Путин испугался не НАТО. Настоящая причина войны в Украине

9 марта, 21:05
Эксклюзив NV
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Чего действительно боится кремлевская элита

На протяжении всего прошлого года Кремль пытался обвинить в полномасштабном вторжении в Украину десятилетия расширения НАТО после окончания холодной войны. Многие международные обозреватели восприняли эти заявления России некритически и заявили, что Запад должен взять на себя большую долю ответственности за провоцирование того, что стало крупнейшим европейским конфликтом со времен Второй мировой войны.

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На самом деле Путин всегда знал, что НАТО не представляет реальной угрозы безопасности самой России. После окончания холодной войны численность сил НАТО и военное присутствие США в Европе значительно сократились, что уменьшило любую потенциальную военную угрозу для России.

Теги:   Владимир Путин НАТО Революция Достоинства Война России против Украины

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