Россия перестаралась. Что происходит вокруг ограничения цены на российскую нефть? 5 сентября, 15:46 Эксклюзив НВ Лана Зеркаль: Путин сейчас использует все свои рычаги, чтобы давить на европейское общество (Фото:REUTERS)

Путин сейчас использует все свои рычаги, чтобы давить на европейское общество ценами на электроэнергию и газ, так же как и военные средства, чтобы давить на нас на Донбассе и на юге

Запад задумался не только над ограничением цены на нефть и нефтепродукты, но и над ограничением цены на газ и на электроэнергию в Евросоюзе. В этом случае мы имеем дело с тем, что Россия перестаралась с давлением. И все понимают, что без принятия мер, связанных с ограничением цены, невозможно больше решить вопрос защиты потребителей и уменьшением финансовых поступлений России как страны-агрессора. Россия пережала ограничением поставок газа. Сейчас европейцы получают 20% от необходимого им объема. Поэтому цены на газ в Европе выросли, а поскольку к ним привязаны цены на электричество, то выросла цена на электрическую энергию. Поэтому все ищут пути защиты наиболее уязвимых слоев населения и как остановить ежемесячно растущую бешеную инфляцию.

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Отмечу, что никто не надеется на поставки нефти из Ирана. Последний ответ Ирана по предложениям, связанным с Ядерным соглашением, разочаровал и США, и ЕС. Да и иранская нефть не критична для ЕС. Он может получать нефть из других стран. Более того, страны ОПЭК уже говорили о том, что необходимо ограничивать добычу, чтобы удержать цены. А введение ограничений и так называемого прайс-кэпа (ценовой потолок) будет трудно продвигаться, потому что даже внутри ЕС нужно получить согласие всех 27 членов Евросоюза, а сейчас это довольно трудно. Даже учитывая особую позицию Венгрии.

Нам следует сейчас понимать, что США и Великобритания должны еще договориться с основными покупателями российской нефти, потому что без них введение этого прайс-кэпа невозможно. Вот Индия уже существенно снизила покупку российской нефти, а покупают нефть в Саудовской Аравии. Китай также имеет ограниченные возможности на покупку. Но есть еще Южная Корея и Азия как регион для продажи российской нефти. Еще есть вопрос того, насколько будет регулироваться прайс-кэп, учитывая необходимость увязать этот вопрос со страхованием. Потому что если даже не будут страховать без этого прайс-кэпа европейские и американские компании, то кроме них есть еще другие компании, которые могут воспользоваться этой возможностью, если не будет определен общий механизм. Идея по прайс-кэпу была поддержана G7 по инициативе США и думаю, что они к этому очень серьезно относятся, особенно ввиду того, что сами собираются это контролировать своими вторичными санкциями.

США к этому очень серьезно относятся

Что касается ограничений зарабатывания на нефти. Сейчас зарабатывают на нефти не только те, кто ее добывает и продает, но и играющие ценами на нефть на финансовых рынках. Поэтому здесь есть вопрос, что Саудовская Аравия очень негативно относится к этим играм на финансовых рынках и к тому, что люди, которые не вкладывают деньги в добычу и не рискуют на рынках, получают самые большие деньги, спекулируя финансовыми инструментами.

Есть еще вопрос страхования судов, перевозящих нефть. Сейчас говорится, что те, кто в контрактах не указывает прайс-кэп или цену, определенную на международном уровне, их грузы не должны перевозиться и что эта нефть не должна попадать на рынки. А еще есть вопросы вторичных американских санкций. То есть это будет комплексный механизм, который должен начать действовать с 5 декабря.

Что же будет делать Россия с избытками нефти, которую уже не сможет продавать? Известно, что там уже закрывают свои промыслы, и люди, работающие на этих промыслах, их не интересуют. В России есть города, которые полностью работают на добычу нефти. И, закрывая скважины, они сейчас оставляют не только этих людей без работы, но и оставляют без работы людей, которые обслуживали эти отрасли: строительство, машиностроение.

Как это может быть и как это будет эффективно — время покажет. Но я знаю, что когда американцы берутся за то, чтобы кого-то приструнить, они знают, как это делается. И как раз Иран и Венесуэла — это страны, которые прошли через американские санкции.

Путин сейчас использует все свои рычаги, чтобы давить на европейское общество ценами на электроэнергию и газ, так же как и военные средства, чтобы давить на нас на Донбассе и на юге. А в Еврокомиссии идут в контрнаступление в ответ на газовый шантаж Путина (а мы идем в контрнаступление на юге) для того, чтобы остановить манипуляции на рынке, не допустить развала единства в Евросоюзе искусственно поднимаемыми россиянами ценами на газ и электроэнергию.

Действительно, для Евросоюза и европейского общества это очень тяжелый период, так же, как и для нас, но и в разных смыслах. Для европейцев это тяжело, потому что они должны найти инструменты как остановить рост цен и инфляцию и как успокоить ту часть населения, которая ориентирована на Россию и Путина.

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