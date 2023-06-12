Тактика салями во время войны. Что изменилось между действиями России и Украины 12 июня, 07:13 NV Премиум

В чем заключается эта тактика и как работает ядерное сдерживание

— Премьер-министр, вы верите в ядерное сдерживание?

— О, да.

— Почему?

— Простите?

— Почему?

— Потому что оно сдерживает.

— Кого?

— Простите?

— Кого? Кого оно сдерживает?

Видео дня

— Русских от нападения на нас.

— Почему?

— Простите?

— Почему?

— Они знают, что если они начнут атаку, я нажму кнопку.

— А вы нажмете?

— А что, не нажму?

— А что, нажмете?

— В крайнем случае, да, конечно. Да, думаю, я определенно нажму. Да.

— А что это за крайний случай?

— Если русские вторгнутся в Западную Европу.

— У вас есть только 12 часов, чтобы принять решение, и вы говорите, что последнее средство — это первая реакция?

— Я так говорю?

— Вам не нужно беспокоиться. Зачем русским аннексировать всю Европу? Они даже не могут контролировать Афганистан. Нет, если они что-то и попытаются сделать, то это будет тактика салями.

— Тактика салями?

— Ломтик за ломтиком. По одному маленькому кусочку за один раз. Так вы нажмете кнопку, если они вторгнутся в Западный Берлин?

— Ну, может быть по-разному.

«Да, премьер-министр», The Grand Design, трансляция 1986 г.

Сдерживание предположительно работает, потому что противник знает, что масштабная агрессия приведет к ядерному ответу. Очевидная проблема, которая приводит к сомнениям в достоверности сдерживания, — это перспектива аналогичного ответного удара. Ведь ядерное оружие есть и у вероятных противников. Этот классический эпизод сериала «Да, премьер-министр» указывает на другую проблему. Главный научный советник правительства объясняет премьер-министру Джиму Хакеру, почему ядерное сдерживание не так просто, как он думал.

Агрессия может и не проявляться в такой форме, которая оправдывает столь решительные меры. Столкнувшись с небольшим шагом, который указывает на пересечение «красной линии» и, возможно, предупреждает о гораздо худшем шаге в будущем, но в то же время также дает возможность смягчить ситуацию, правительства могут не захотеть начинать Армагеддон. Они могут опасаться последствий эскалации и в то же время надеяться на какое-то дипломатическое решение. Не принимая окончательного решения в ожидании дальнейших событий, политические лидеры могут полагать, что они могут обойтись выражением беспокойства, подкреплённым красноречивым военным развёртыванием или экономическими мерами.

Сейчас именно русскую салями нарезают так, что Россия остается в неудачниках

И следующий шаг, сделанный противником, тоже может быть небольшим, хотя, несомненно, может привести к более серьезному развитию ситуации. Следует ли в этот момент переходить к резкому ответу, который может действительно навредить противнику, или ответ все же будет осторожным и пробным?