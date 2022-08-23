Война путинской России против Европы 23 августа, 19:13 Эксклюзив НВ

Украина в планах Путина была не самым важным этапом. Высадка в Гостомеле и парад на Хрещатике должны были стать лишь эпизодом эпической картины о «вставании России с колен»

С колен россия не встала. Более того — еще глубже погрузилась в болото своей «энтропии». Проще — собственного дерьма, которое россияне пытаются утилизировать на оккупированных территориях. И все это произошло из-за неожиданного для россиян сопротивления украинцев. Путинский план блицкрига провалился. План, в котором прописан молниеносный захват стратегически важных ресурсов — украинского зерна и продуктовой базы Украины, которой можно регулировать баланс голода, то есть жизни и смерти в целых регионах планеты. Да и путинскую армию нужно кормить и готовить к дальнейшему походу.

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Российский «император» собирался захватить всю украинскую энергетику, а не только ЗАЭС. Захваченная военными атомная станция и бронетехника в машинном зале — это сюжет для фильма-катастрофы. А теперь представьте, что в руках этих отморозков — четыре действующих атомных станции и выведена из эксплуатации Чернобыльская. Об украинских карьерах с урановой рудой, которые могли стать источником модернизации и увеличения количества ядерных боезарядов российской армии надо напоминать? Думаю, нужно. Ибо нацеливая свои ракеты на Лондон, Париж, Брюссель, Путин уже потребовал, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. А это означает капитуляцию перед россией 14 стран Северо-Атлантического альянса. С последующей «демилитаризацией», «денацификацией» и сменой на марионеточные, промосковские правительства. То есть реставрацию Варшавского пакта.

Скажете, что это невозможно в современном мире? Так в нем многое невозможное происходит. Мы тоже не верили, что миллионный современный, полностью европейский город Харьков будут обстреливать кассетными авиабомбами или крылатыми ракетами. Или снесут с фундамента целый Мариуполь.

А если бы, не дай Бог, Украина не выдержала удара и путин захватил бы ее ресурсы?

Уважаемые европейцы, дайте, пожалуйста, себе честный ответ — готовы ли вы были противостоять российским дивизиям и армиям существующими на момент вторжения в Украину силами стран НАТО? А если бы, не дай Бог, Украина не выдержала удара и путин захватил бы ее ресурсы? И мобилизовал часть украинцев под знамена «большого похода на запад», ведь на захваченных территориях путинисты именно это и делают — проводят принудительный рекрутинг бойцов, которых посылают под дулами своих автоматов в первых рядах на позиции противника. Таким образом они достигают своей цели: это убийство граждан Украины, оказавшихся на оккупированных территориях и концентрация живой силы, которую не жалко гнать насмерть и минные поля.

Недавно один из самых миролюбивых политиков современного западного мира, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, признал — что если россия победит в этой войне, «путин получит подтверждение, что насилие работает». И тогда соседние страны могут стать следующими.

Согласитесь, у Генсека НАТО больше информации, больше выводов военных, больше спутниковых фото и данных разведки, в частности, из путинского бункера, чем у каждого из нас. Он знает, о чем говорит. Следует прислушаться.

Поэтому в следующий раз, уважаемые наши партнеры, когда российская пропаганда будет бросать вам в головы вопрос о том, зачем помогать Украине, просто ответьте: готовы ли вы, чтобы ваш сын-студент провел летнюю сессию на поле боя где-нибудь под Краковом, Прагой или Вильнюсом. С «Джавелином» в руках. И не пора ли вашей внучке, вместо изучения мировой экономики, или дизайна интерьеров, сменить специализацию на тактическую медицину на поле боя. Чтобы применять эти знания под разрывами русских «Градов». Надеюсь, вы сделаете правильные выводы. И еще одно: Украина, которая сражается с новейшей диктатурой ХХ века, дает вам время не только для жизни, но и для подготовки и победы в этой войне.

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