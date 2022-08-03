Путин играет в кошки-мышки. Что делает Европа? 3 августа, 21:13 Эксклюзив НВ

Путин своими играми в кошки-мышки подталкивает Европу к энергетическому кризису и рецессии

Европа спала до февраля — до тех пор, пока Путин, заявив, что не будет вторгаться в Украину, не начал, подобную Сталинградской битве, осаду городов размером с Дрезден, Лион или Геную, нанося удары по мирным жителям, разрушая дома и сжигая посевы. Теперь он напрямую атакует остальную Европу и подталкивает ее к энергетическому кризису и рецессии своими играми в кошки-мышки. Он урезал объемы газа, потребовал турбину, намекнул, что, возможно, никогда больше не поставит газ, признал, что турбина не нужна, снова включил газ на одну пятую требуемого объема, сказал, что нужна еще одна турбина, и заявил, что газ вообще не будет поставляться этой зимой.

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Позже он согласился снять блокаду, чтобы позволить экспортировать украинское зерно в голодающие страны Африки и Ближнего Востока, и на следующий же день разбомбил экспортные терминалы. Единственная приятная новость заключается в том, что Европа, наконец, осознает, что имеет дело с еще одним сумасшедшим, который мучает свою добычу, прежде чем съесть ее, и что пришло время готовиться к битве.

«Европейские лидеры должны вести себя как взрослые и признать, что Путин давно объявил им войну. Он выходит за пределы дозволенного, и это работает. Он продолжит повышать ставки и заниматься более масштабным шантажом, — заявил в интервью Юрий Витренко, генеральный директор украинского энергетического конгломерата. — Мы должны работать вместе и не позволять Путину поверить, что он одержал верх. Если Путин полностью перекроет экспорт газа в Европу, ситуация будет сложной, но не фатальной. Цены будут высокими, людям придется экономить газ и энергию, но никто не умрет».

Европейская комиссия приняла близко к сердцу обвинение в «шантаже», выдвинутое Витренко, и сразу же разработала аварийный энергетический план, чтобы нормировать и распределять газ для того, чтобы пережить зиму. (До вторжения доля путинского рынка нефти и газа в Европе составляла 40%). Некоторые страны запретили кондиционирование воздуха, сократили общественный транспорт, приглушили уличные фонари, стали поощрять удаленную работу и учебу, нормировали распределение бензина и запретили ночные смены. Степень страданий варьируется в зависимости от зависимости страны от России.

Но в последние дни интонация наверху меняется.

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