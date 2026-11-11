Чего удалось достичь на переговорах в Абу-Даби
Единственная уступка, на которую идет Путин
Как и следовало ожидать, переговоры в Абу-Даби закончились ничем.
Я уже много месяцев подряд говорю, что в переговорном треугольнике США — Россия — Украина мы зашли в полный тупик. Этот треугольник нужно сохранить лишь для одной цели — обмена пленными. Как говорил мне один из наших дипломатов времен Порошенко: единственная уступка, на которую идет Путин, — это обмен пленными. Ничего не изменилось.
Повторю еще один тезис. Главные переговоры сейчас — это переговоры между Россией и ЕС о снятии санкций. Точнее, Путин рассчитывает, что после выборов во Франции финансовая коалиция по поддержке Украины распадется, а он за это время уничтожит львиную долю нашей инфраструктуры. И тогда уже можно будет приступить к реальным переговорам.
Я уже устал об этом говорить, но нам нужно думать об изменении формата переговоров. Однако никто не хочет этого делать. Никто даже не хочет думать в этом направлении.
Когда вы сегодня будете читать о том, что в Абу-Даби достигнут прогресс, — это миф. К сожалению.
Текст опубликован с разрешения автора