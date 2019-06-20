Что Путин сказал о Зеленском Вчера, 19:26 Цей матеріал також доступний українською

После сегодняшних размышлений российского президента стало понятно, какую он избрал тактику

После сегодняшних размышлений Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и ситуации на Донбассе, не остаётся сомнений в том, что Кремль избрал политику аналогичную проводимой в отношении Абхазии и Южной Осетии.



Объяснять долго не буду, кто интересуется за столько лет, можно было бы изучить историю конфликтов с участием РФ и этапы их развития.

Что делает Путин? Он планирует ставить любую украинскую власть в ситуацию, когда любые положительные процессы будут разбиваться об искусственно стимулируемые процессы обострения в зоне конфликта.

Не хочу, чтобы Украина повторила ошибки Грузии

С одной стороны дезавуируя положительные процессы, а с другой — подталкивая украинскую власть к прямым переговорам со своими же марионетками. И это делается не для того, чтобы стороны достигли договорённостей, а для начала самого процесса как такого, чтобы потом говорить посредникам по Нормандскому формату типа «какие вопросы к нам, если официальный Киев уже говорит со сторонами конфликта».



А в это время проблемой для Владимира Зеленского станет неопределённость в ситуации на Донбассе. И это будет сжирать рейтинг и даст новый импульс популистам, которые захотят прийти во власть, обещать, что они смогут решать проблему, если теперь изберут их.



Я всегда говорил, что не хочу, чтобы Украина повторила ошибки Грузии в переговорном процессе. Но, видимо, каждый должен совершить свои ошибки. Поскольку иногда в угаре внутриполитической борьбы, люди часто не понимают, что говоря о вещах, в которых не совсем разбираются, катализируют ситуацию, которая позднее обернётся против них же.

Текст опубликован с разрешения автора

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