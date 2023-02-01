Очень большая война. Ошибки Запада и нежелание «злить» Путина — чем все закончится 1 февраля, 12:12

Я бы не объяснял причины всего происшедшего исключительно нежеланием «злить» Путина. Корень проблем, уверен, еще и в другом

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил в своей статье для издания Washington Post, что главная ошибка Запада заключалась в том, что он формально держал двери в НАТО открытыми для Украины (и других бывших советских республик), а фактически не собирался принимать Украину в альянс — и видел в этом решении важный фактор сдерживания России. Но на самом деле неготовность Запада к расширению НАТО на Восток президент России Владимир Путин воспринимал как важный сигнал беззащитности Украины, как доказательство того, что Запад не придет Украине на помощь в случае, если будет принято решение о нападении на эту страну. И в результате — самая большая война в Европе со времен завершения Второй мировой, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Видео дня

Но я бы не объяснял причины происшедшего исключительно нежеланием «злить» Путина. Корень проблем, уверен, в том, что после окончания Холодной войны на Западе продолжали считать, что с новой Россией обязательно удастся договориться, что она теперь слишком зависима от экономического сотрудничества с цивилизованным миром и ее руководство вряд ли захочет жертвовать астрономическими прибылями.

Ошибки нужно исправлять, а ценности и принципы — уважать

Невмешательство Запада в трагедии Венгрии и Чехословакии еще можно было объяснить решениями Ялтинской конференции, уважением к самому анахроничному понятию «сфер влияния», в конце концов — страхом перед ядерной войной. У цивилизованного мира и у Советского Союза были совершенно различные ценности, два мира — мир демократии и коммунистической диктатуры — именно что сосуществовали. И с этим приходилось считаться.

Но после окончания «холодной войны» ценности-то стали общими. Ведь побеждена была не Россия, а коммунизм, так, по крайней мере, тогда говорили в Москве. И уважение к международному праву, к правам человека тоже должно было стать общепринятой нормой.

Так почему же на Западе абсолютно равнодушно отнеслись к тому, как администрация Бориса Ельцина с его «демократией в сердце» поддерживала фактическое нарушение территориальной целостности Молдовы и Грузии с помощью российских вооруженных сил и «добровольцев»?

А потом были две чеченские войны — одна проходила при Ельцине, вторая завершилась уже при Путине. Я сейчас не буду вдаваться в дискуссии о территориальной целостности России. Отмечу, что уважение к этой территориальной целостности не отменяет уважения к правам человека.

Российская армия совершала на территории Чечни — то есть на собственной территории России — преступления, которые, уверен, вполне сравнимы с преступлениями советских солдат в Центральной Европе и Афганистане. При этом большая часть российского общества, похоже, с пониманием относилась к этому, так как видела в них залог от избавления от опасности терроризма. То, что в террористы записали целый народ, то, что само себе стремление к независимости от России не означает готовность к террору, не воспринималось даже многими из тех, кто сейчас выступает против войны в Украине. Так, думаю, и произошла нравственная деградация российского общества.

Путь к большой войне был открыт, а уровень сотрудничества Запада с Россией не снижен. Не снизился он и после российско-грузинской войны 2008 года и признания Россией «независимости» Абхазии и Южной Осетии. Почему бы тогда Владимиру Путину было не рискнуть с демонстративным нарушением международного права — аннексией Крыма? Впервые со Второй мировой войны одна страна присваивала с помощью силы часть территории другой. Но западные страны отреагировали на этот новый «аншлюс» лишь персональными санкциями против российских чиновников и требованиями не вторгаться на украинский материк. Хотя кого в Кремле могли испугать эти требования после аннексии Крыма?

Выводы на самом деле, думаю, очень просты. Дело не только в НАТО, хотя и в нем тоже. Но если международное право — то есть территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии — не будет восстановлено (не обязательно военным путем, в каждом отдельном случае могут быть использованы различные инструменты, от освобождения территории до политического диалога), если Запад не поможет Азербайджану и Армении решить вопрос Карабаха и вытеснить из региона Россию, если с самой Россией станут разговаривать только после того, как это государство начнет уважать права собственных граждан, то тогда мы рано или поздно, уверен, придем к очень большой войне. Ошибки нужно исправлять, а ценности и принципы — уважать.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV