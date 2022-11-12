Ошибка МиГ-23. На что делает ставку Россия в своих боевых самолетах 12 ноября, 09:03 Эксклюзив НВ

Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле это все просто

Первую часть материала «Воздушная война. Что происходит с военным авиапарком России» читайте здесь

Я хотел бы продолжить ответы на вопросы об авиации, о том, как она используется в этой войне. Но сначала — «история вопроса и контекст».

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А зачем, спросите вы. А затем, что воздушная война — это не только самая сложная форма войны, которую труднее всего оценить и объяснить. Ведь на нее влияет очень много факторов, масса которых далеко не очевидна. Если не знать истории вопроса и контекста, то увольте: невозможно понять ВВС. По крайней мере, все время ожидаешь, что разные «Wunderwaffen» будут творить чудеса.

Концептуальная проработка

В первой части этого мини-сериала я объяснил «основы основ»: что-то вроде «Принципа № 1» в советском/российском конструировании боевых самолетов. Сегодня я объясню несколько дополнительных «основ», что-то вроде «Принципов № 2−99». В первую очередь, о том, как СССР, а затем и Россия концептуально прорабатывали свои будущие боевые самолеты. Другими словами, почему они делали их такими, какими сделали.

Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле это все просто.

По крайней мере, на мой взгляд, лучший пример для этого — самолет, выпускавшийся в наибольшем количестве, а также в наибольшем количестве модификаций за последние 20 лет существования СССР. Это МиГ-23.

Да, конечно, ни одна из сторон не использует МиГ-23 в этой войне. Однако это «семейство» истребителей — прекрасный пример всего, что происходило в этом плане — и до, и после.

Почему я сказал «все просто»?

Потому что еще в начале 1960-х, когда Генштаб СССР искал новый истребитель-перехватчик (на замену МиГ-21), он поступил очень просто. Основной целью для этого нового типа должны были стать американские истребители Lockheed F-104 Starfighter и Republic F-105 Thunderchief.

Почему именно они?