Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Путинская война и рождение новой Европы

5 марта, 01:57
НВ Премиум
Цей матеріал також доступний українською

Бывают недели, которые ощущаются как десятилетия, и нынешняя неделя — одна из них. Неприкрытый акт российской агрессии против Украины вновь принес в Европу трагедию войны

Российская армия обстреливает жилые дома, школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. Пропагандистская машина Кремля работает в полную силу, пытаясь оправдать то, что оправдать невозможно. Более миллиона человек уже бежали от насилия этого конфликта, и цифры будут расти.

Тем временем украинцы героически обороняют свою страну, воодушевляемые лидерством президента Владимира Зеленского. Столкнувшись с эскалацией агрессии и абсурдными заявлениями Кремля, который отрицает их право на национальную идентичность, украинцы демонстрируют единство и стойкость. Застряв в прошлом, президент России Владимир Путин мог убедить себя, что Украина принадлежит ему, в полном соответствии с его идеями «великой России». Но украинцы показывают: именно им принадлежит их страна, и они намерены дать ей европейское будущее.

Евросоюз быстро приступил к действиям. Кое-кто ожидал от нас нерешительности, разногласий и проволочек, но мы действуем с рекордной скоростью с целью поддержать Украину, нарушая при этом былые табу. Мы ввели беспрецедентные санкции против связанных с Кремлём олигархов и против тех, кто несёт ответственность за эту войну. Меры, которые были немыслимыми ещё несколько дней назад (например, отключение ведущих российских банков от системы SWIFT и замораживание активов Центробанка России), сегодня уже приняты. Впервые в своей истории Евросоюз оказывает поддержку тем странам-членам, которые поставляют военную технику осаждённой Украине, и мобилизовал для этого 500 млн евро с помощью «Европейского мирного механизма» (EPF).

Мы сделали всё это вместе с другими странами, чтобы добиться максимального эффекта. США, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур и многие другие ключевые финансовые и экономические центры присоединились к нам, приняв жёсткие санкции. Международное возмущение против России каскадом распространяется на все сферы, даже на спорт и искусство. Толпы компаний бегут с российского рынка.

Евросоюз быстро приступил к действиям

Тем не менее, новости из Украины ужасают и отрезвляют. Никто не знает, как закончится эта война. Путин попытается оправдать кровавую бойню, которую он устроил, представляя её как неизбежный побочный результат некой мифической битвы между Западом и Остальными. Но он почти никого не убедит. Огромное большинство стран и народов отказываются смиряться с таким миром, в котором авторитарный лидер может просто захватывать всё, что ему хочется, с помощью военной агрессии.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта подавляющее большинство стран (141) проголосовали в поддержку суверенных прав Украины, осудив действия России как явное нарушение Устава ООН и международного права. Лишь четыре страны проголосовали вместе с Россией (остальные 35 — воздержались). Такая историческая демонстрации мирового консенсуса показывает, до какой степени руководство России изолировало свою страну. ЕС активно работал над достижением этого результата в ООН, и мы полностью согласны с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем: задача сейчас — прекратить насилие и открыть двери для дипломатии.

В течение недели, прошедшей после российского вторжения, мы также стали свидетелями запоздалого рождения геополитической Европы. Годами европейцы дискутировали о том, как можно укрепить Евросоюз и повысить его сознательность в сфере безопасности, дать ему единство цели и потенциал для реализации наших политических задач на мировой арене. Сегодня можно сказать, что за последнюю неделю мы продвинулись по этому пути намного дальше, чем за всё предыдущее десятилетие.

Читайте также:
Кеннет Рогофф
Кеннет Рогофф
Путин изменил ситуацию. Почему Европа не даст более сильный военный ответ

Это позитивно, однако многое ещё предстоит сделать. Во-первых, мы должны приготовиться поддерживать Украину и её народ длительное время — ради них, а также ради нас самих. Никто не будет в безопасности, если мы позволим Путину возобладать. Если исчезнут любые правила, мы все окажемся в опасности. Именно поэтому мы должны гарантировать выживание свободной Украины. И с этой целью мы должны сохранять открытые двери, чтобы Россия могла вернуться к разуму, и можно было восстановить мир.

Во-вторых, нам нужно осознать, что именно эта война значит для европейской безопасности и устойчивости в целом. Взгляните на энергетический аспект. Очевидно, что сокращение зависимости от импорта энергоресурсов из авторитарных и агрессивных стран — это неотложный стратегический императив. Это абсурдно, что мы в буквальном смысле финансируем возможности нашего оппонента вести войну. Вторжение в Украину должно придать новый импульс нашему переходу к зелёной энергетике. Каждый евро, который мы инвестируем в развитие возобновляемой энергетики дома, будет сокращать нашу стратегическую уязвимость и поможет предотвратить катастрофическое изменение климата.

В-третьих, в мире политики военной силы нам необходимо создавать больше потенциала для самозащиты. Укрепление нашей обороны означает также борьбу с агрессивными российскими сетями дезинформации и созданной Кремлём финансовой экосистемой политической коррупции.

Да, речь идёт и о военных средствах, и нам надо активней развивать их. Однако суть того, что ЕС сделал на прошлой неделе, в том, что все меры и рычаги, которые в основном носят по-прежнему экономический и регуляторный характер, были использованы как инструменты силы. Мы должны опереться на этот подход и развивать его в предстоящие недели в Украине, а также в любых других странах, по мере необходимости.

Фундаментальная задача «геополитической Европы» проста. Мы должны использовать наше вновь обретённое чувство цели — сначала для обеспечения свободы Украине, а затем для восстановления мира и безопасности на всём нашем континенте.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Евросоюз Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ