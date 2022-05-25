Битва нашей жизни. Пора разгромить Путина 25 мая, 13:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Джордж Сорос: Путин, кажется, понял, что совершил ужасную ошибку, напав на Украину, и сейчас готовит почву для переговоров (Фото:REUTERS)

Мы обязаны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее покончить с этой войной. Лучший (и, наверное, единственный) способ сохранить нашу цивилизацию — разгромить Путина. Это главное

За время, прошедшее с момента проведения Всемирного экономического форума в прошлом году, курс истории радикально изменился. Россия напала на Украину, что до основания встряхнуло Евросоюз, ведь он был основан, чтобы не допустить возвращения войны на континент. Даже когда боевые действия прекратятся, а это рано или поздно обязательно случится, ситуация уже никогда не вернётся к прежнему статус-кво. Более того, российское вторжение может оказаться началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может в ней не выжить.

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Нападение на Украину не стало полным сюрпризом. На протяжении последнего полувека (или даже дольше) мир всё больше втягивался в борьбу между двумя диаметрально противоположными системами управления: открытое общество и закрытое общество. Позвольте мне максимально просто объяснить различия между ними.

В открытом обществе роль государства заключается в защите свободы индивидуумов; в закрытом обществе роль индивидуума заключается в служении правителям государства. Остальные вопросы, касающиеся всего человечества (борьба с пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов), оказались вынуждены отойти на второй план из-за этой системной борьбы. Именно поэтому я говорю, что наша цивилизация может не выжить.

Я начал заниматься тем, что я называю политической филантропией, в 1980-е годы. Это был период, когда значительная часть мира изнывала под властью коммунистов. Я хотел помочь тем людям, которых возмущал этот гнёт и которые боролись с ним. Я быстро создавал один фонд за другим на территории тогдашней Советской империи. И эти усилия оказались намного успешней, чем я ожидал.

Это были захватывающие дни. Они совпали с периодом моих личных финансовых успехов, что позволило мне увеличить размеры ежегодных пожертвований с $3 млн в 1984 году до более чем $300 млн тремя годами позже.

Чем слабее становится Путин, тем менее предсказуемым он становится

Однако после терактов 11 сентября в 2001 году волна начала разворачиваться против открытых обществ. Репрессивные режимы сейчас находятся на подъёме, а открытые общества — в осаде. И наибольшие угрозы открытым обществам исходят сегодня от Китая и России.

Я много и усиленно размышлял о том, почему произошёл этот сдвиг. Отчасти ответ может быть связан с быстрым развитием цифровых технологий, особенно искусственного интеллекта (сокращённо ИИ).

Технологии с клыками

В теории ИИ должен быть политически нейтральным: его можно использовать для добра или для зла. Но на практике эффект оказался асимметричным. ИИ очень хорош в создании инструментов контроля, которые идут на пользу репрессивным режимам и создают угрозу для открытых обществ. Кроме того, пандемия Covid-19 помогла легитимизировать подобные инструменты контроля, потому что они действительно полезны в борьбе с пандемией.

Быстрое развитие ИИ идёт рука об руку с подъёмом крупных технологических компаний и платформ социальных сетей. Очень быстро эти конгломераты начали доминировать в мировой экономике, а их охват распространился на весь мир.

Все эти события имели далекоидущие последствия. Они обострили конфликт между Китаем и США. Китай превратил свои технологические платформы в национальных чемпионов. Америка проявляет больше колебаний, потому что она беспокоится о влиянии этих технологий на индивидуальную свободу.

Эта разница в подходах проливает новый свет на конфликт между двумя разными системами государственного управления. Председатель КНР Си Цзиньпин собирает персональные данные для слежки и контроля над гражданами активней, чем любая другая страна в истории, и ему должны были оказаться выгодными все последние события. Однако это не так, и я объясню, почему.

Парочка Путин и Си

Позвольте мне сначала обратиться к последним событиям, в частности, встрече между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным 4 февраля на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Пекине. Они выпустили длинное заявление, в котором объявили, что сотрудничество между ними «не имеет границ». Путин проинформировал Си о готовящейся «специальной военной операции» в Украине, но не ясно, рассказал ли он Си, что на уме у него было полномасштабное вторжение. Американские и британские военные эксперты, несомненно, говорили своим китайским коллегам, что оно готовится. Си дал добро, но попросил Путина подождать завершения Зимних игр.

Со своей стороны, Си решил провести Олимпиаду, несмотря на появление крайне заразного штамма «Омикрон», который как раз тогда начинал распространяться в Китае. Организаторы проделали огромную работу, чтобы создать для спортсменов герметичный «пузырь», и Олимпиада завершилась без каких-либо помех.

Между тем «Омикрон» закрепился в стране, начав с Шанхая, крупнейшего города и коммерческого центра Китая. Сейчас он распространяется по остальным регионам страны. Однако Си до сих пор упрямо придерживается политики «нулевого Covid», которая создала большие трудности для жителей Шанхая: их заставляют переселяться во временные карантинные центры, не позволяя сидеть на карантине дома. Население Шанхая фактически довели до грани открытого восстания.

Многие озадачены этим явно иррациональным подходом к пандемии, но я могу предложить вам объяснение: у Си есть позорный секрет. Он не рассказывает жителям Китая, что их вакцинировали прививкой, разработанной для борьбы с изначальным уханьским штаммом болезни, но слабо защищающей от новых штаммов.

Си не может себе позволить подобное признание, потому что сейчас у него крайне деликатный момент в собственной карьере. Нынешней осенью истекает его второй срок в должности, и он хочет, чтобы его беспрецедентным образом оставили на третий срок, а затем сделали пожизненным правителем. Он тщательно организует процесс, позволяющий ему осуществить этот амбициозный план всей жизни, и поэтому данной цели должно быть подчинено абсолютно всё.

Сопротивление России

Тем временем «специальная военная операция» Путина развивается не по плану. Он ожидал, что русскоязычное население Украины будет встречать его армию как освободителей. Его солдаты везли с собой парадную форму для участия в параде победы.

Но неожиданно Украина оказала сильное сопротивление и нанесла серьёзный урон вторгшейся российской армии. Выяснилось, что у этой армии плохое оснащение и плохое командование, вскоре она была деморализована. Америка и ЕС вместе стали оказывать поддержку Украине и поставлять ей оружие. С их помощью Украина смогла победить намного более крупную российскую армию в битве за Киев.

Путин не мог позволить себе признать поражение и соответствующим образом изменил свои планы. Он назначил ответственным генерала Владимира Шаманова, хорошо известного своей жестокостью, проявленной при осаде Грозного, а позднее свирепостью в военной кампании, которой он руководил в Сирии. Путин поручил ему добиться каких-нибудь успехов к 9 мая, к празднованию Дня Победы.

Однако Путин получил мало поводов для праздника. Шаманов сконцентрировал усилия на портовом городе Мариуполе, в котором когда-то жили 400 тысяч человек. Он превратил этот город в руины, как уже когда-то сделал с Грозным, и тем не менее украинские защитники сумели продержаться долгое время.

После поспешного отступления от Киева обнаружились злодейские преступления, совершённые армией Путина против гражданского населения северных пригородов украинской столицы. Эти военные преступления хорошо задокументированы, а фотографии гражданских лиц, убитых российскими солдатами в этих городках, в частности в Буче, вызвали повсеместное международное возмущение, но не в России, где населению не рассказывают правду о путинской войне.

Сегодня вторжение в Украину перешло в новую, более сложную для защитников страны фазу. Украинской армии приходится сражаться на открытой местности, где численное превосходство российских войск труднее преодолеть.

Украинцы делают максимум возможного, контратакуя, а иногда даже смело проникая на российскую территорию. У подобной тактики есть дополнительная польза: она позволяет донести до российского населения, что происходит на самом деле.

США тоже делают максимум возможного для сокращения финансового неравенства между Россией и Украиной, недавно выделив беспрецедентные $40 млрд на военную и финансовую помощь правительству Украины. Я не могу предсказать, каким будет финальный результат, но у Украины определённо есть военные шансы.

Более единая Европа

Премьер-министр Италии Марио Драги и другие европейские лидеры недавно пошли ещё дальше. Они хотят воспользоваться нападением России на Украину, чтобы продвинуть вперёд более глубокую европейскую интеграцию. Цель в том, чтобы деяния, подобные путинским, больше никогда не смогли повториться.

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, лидер Демократической партии, предложил план частично федеративной Европы. Федеральная часть будет охватывать внешнюю политику, политику предоставления убежища, энергетику, оборону, а также социальную политику и сферу здравоохранения. Многие (и я в том числе) настаивают, что в этот список следует также включить продовольственную политику и климатическую безопасность.

В этом федеральном ядре европейской политики ни у одной страны-члена не будет права вето. В других политических вопросах страны-члены могли бы создавать добровольные коалиции или же просто сохранить право вето.

Президент Франции Эммануэль Макрон, значительно расширив свои проевропейские подходы, доказывает важность географического расширения Евросоюза, а также необходимость готовиться к нему. Не только Украина, но и Молдова, Грузия и страны Западных Балкан должны получить право на членство в ЕС. Потребуется время на проработку деталей, но Европа явно движется в правильном направлении. Она отреагировала на вторжение в Украину с такой скоростью, единством и энергией, каких не наблюдалось за всю её историю. После несколько неуверенного старта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже обрела сильный проевропейский голос.

Впрочем, у Европы сохраняется излишняя зависимость от российского ископаемого топлива, что в основном объясняется меркантилистской политикой, которую проводила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заключала особые сделки с Россией о поставках газа, а Китай превратила в крупнейшего торгового партнёра Германии. В результате Германия получила наиболее успешную экономику в Европе, но теперь ей приходится платить за это тяжёлую цену. Экономика Германии нуждается в переориентации. А для этого потребуется длительное время.

Канцлер Германии Олаф Шольц избрался, потому что обещал преемственность с политикой и стилем государственного управления Меркель. Однако события заставили его отказаться от этой преемственности, что далось ему весьма непросто, поскольку ему пришлось порвать с некоторыми священными традициями его собственной Социал-демократической партии.

Впрочем, в том, что касается поддержания европейского единства, Шольц в конечном итоге всегда совершает явно правильные шаги. Он остановил проект газопровода «Северный поток-2», выделил 100 млрд евро на оборону и начал поставлять оружие Украине, нарушив давнее табу. Другие страны западной демократии в основном отреагировали на российское вторжение в Украину с не меньшей решимостью.

Деспотические катастрофы

А чем могут похвастаться Путин и Си, два диктатора, связанные сегодня в альянс? У них много общего. Они правят с помощью запугивания, и поэтому совершают умопомрачительные ошибки. Путин ожидал, что его будут приветствовать в Украине как освободителя; а Си твёрдо придерживается политики нулевого Covid, которую невозможно продолжать бесконечно.

Путин, кажется, понял, что совершил ужасную ошибку, напав на Украину, и сейчас он готовит почву для переговоров о прекращении огня. Однако перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Путин должен начать мирные переговоры, но он никогда этого не сделает, потому что это будет равнозначно отставке.

Ситуация запутанная. Военному эксперту, критиковавшему вторжение, позволили выступить на российском телевидении, чтобы проинформировать общество о том, насколько плоха ситуация. Но затем он поклялся в верности Путину. Интересно, что и Си продолжает поддерживать Путина, хотя уже не безгранично.

Здесь и начинается объяснение, почему Си движется к провалу. Позволив Путину начать его безуспешную атаку на Украину, он поступил не в лучших интересах Китая. Китай должен был стать старшим партнёром в альянсе с Россией, но отсутствие уверенности у Си позволило Путину узурпировать эту позицию. Впрочем, худшей ошибкой Си стало ужесточение его политики нулевого Covid.

Продолжающиеся тотальные карантины приводят к катастрофическим последствиям: начиная с марта, китайская экономика отправилась в свободное падение. В апреле общенациональный индекс шоссейной логистики, измеряющий грузовые перевозки по автодорогам, рухнул на 70% относительно уровня прошлого года. В одном только Шанхае индекс шоссейной логистики упал на 17% по сравнению с прошлым годом. Поскольку более 80% всех грузов перевозится в Китае грузовиками, эти цифры указывают на почти полный коллапс коммерческих грузоперевозок внутри страны.

Кроме того, композитный индекс деловой активности Caixin, в котором используются данные, собираемые примерно у 400 компаний для отслеживания бизнес-тенденций в частном секторе Китая (в их числе уровень продаж, новых заказов, занятости, запасов и цен) снизился до 37,2 по сравнению с 43,9 в марте. Когда значение индекса деловой активности ниже 50, экономика сжимается. Резкий спад экономической активности в Китае будет иметь глобальные последствия, но (как минимум пока) к ним практически никто не готовится.

Все эти негативные показатели будут ухудшаться до тех пор, пока Си не развернёт курс, но он никогда этого не сделает, потому что не может признать ошибку. Учитывая ещё и кризис в секторе недвижимости, ущерб будет настолько велик, что негативно повлияет на всю мировую экономику. Из-за сбоя в производственных цепочках глобальная инфляция может перерасти в глобальную депрессию.

Минимизировать риски

В отношениях с Россией Запад стоит перед дилеммой: чем слабее становится Путин, тем менее предсказуемым он становится. Страны ЕС чувствуют это давление. Они понимают, что Путин может решить не ждать, когда они найдут альтернативные источники энергоресурсов, а сам перекроет газовый кран, пока это реально может нанести им вред — он уже поступил так с Болгарией, Польшей и Финляндией.

Программа REPowerEU, представленная на прошлой неделе, отражает эти опасения. Шольц нервничает из-за особых сделок Меркель с Россией. Драги храбрее, хотя уровень газовой зависимости у Италии почти так же высок, как и у Германии. Сплочённость Европы подвергнется суровому испытанию, но, если страны ЕС будут и дальше действовать вместе, это позволит укрепить энергетическую безопасность Европы, а также её лидерство в борьбе с изменением климата.

А что же с Китаем? У Си Цзиньпина много врагов. Никто не смеет критиковать его напрямую, потому что он контролирует все инструменты слежки и репрессий. Но хорошо известно, что внутри Коммунистической партии разногласия стали настолько острым, что они стали проявляться даже в статьях, доступных рядовым гражданам.

Вопреки ожиданиям, Си может не получить желанный третий срок из-за совершённых им ошибок. Но даже если он его получит, Политбюро может ограничить его возможности в подборе членов для Политбюро следующего созыва. Это сильно уменьшит его власть и влияние и снизит вероятность его превращения в пожизненного правителя страны.

Между тем, пока в Украине свирепствует война, борьба с изменением климата отошла на второй план. Однако эксперты говорят нам, что мы уже очень сильно отстаём от графика необходимых мер, а изменение климата вот-вот станет необратимым. Это может означать конец нашей цивилизации.

Я считаю такую перспективу особенно пугающей. Большинство из нас смиряются с идеей, что со временем все мы должны умереть, но мы воспринимаем как некую данность выживание нашей цивилизации.

Именно поэтому мы обязаны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее покончить с этой войной. Лучший (и, наверное, единственный) способ сохранить нашу цивилизацию — разгромить Путина. Это главное.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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